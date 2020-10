Allgemein | STAR NEWS

Samu Haber: Dunkle Geheimnisse in Autobiografie enthüllt

DE German Stars - Seit vergangener Woche (8. Oktober) ist Samu Haber (44) wieder regelmäßig im deutschen TV zu sehen. Als Juror bei 'The Voice of Germany' entscheidet er über die Karrieren von hoffnungsvollen Nachwuchs-Musikern.

Geldsorgen zu Karrierebeginn

Doch der Star seiner eigenen verlief für den Sänger der finnischen Band Sunrise Avenue ('Fairytale Gone Bad') keinesfalls glatt, wie er in seiner neuen Autobiografie 'Forever Yours' offenbart. Geldsorgen trieben den Musiker in die Hände skrupelloser Geschäftemacher. So habe er in Spanien für eine Immobilienfirma Touristen mit überteuerten Wohnungen abgezockt, wurde zeitweise von der Polizei gesucht. Später sagte Samu allerdings gegen seine ehemaligen Arbeitgeber aus.

Samu Habers Immobilien-Deals

"Wir Mitarbeiter sprachen Touristen auf der Straße an. Überredeten sie an Gewinnspielen teilzunehmen, bei denen sie natürlich gewannen. Das gehörte zum System. Dann haben wir sie in unsere Urlaubsressorts geführt und ihnen Ferienwohnrechte verkauft", beschreibt Samu die Masche der Immobilien-Abzocker im Interview mit 'Bild'. "Dafür wurden wir von unseren Bossen in Cash bezahlt. Den Lohn mussten wir uns auf Gibraltar abholen. Einmal packten wir das Geld in den Erste-Hilfe-Koffer unseres Mercedes." Auch bei dubiosen Network-Marketing-Firmen mischte er mit.

"Ich kam vom Militärdienst und hatte keinen Job. In einer Bar erzählte mir ein Typ, wie ich schnell viel Kohle machen könne: Network Marketing." Er verkaufte Alarmanlagen, die "ziemlicher Schrott" waren, doch sein einnehmendes Wesen kam ihm zugute. Immerhin lernte er aus der Vergangenheit: "Spanien war eine wichtige Erfahrung für mich, vor allem weil ich merkte, dass diese Geschäfte mich nicht glücklich machen, sondern nur die Musik. Was wäre die Alternative gewesen? Zu Hause auf dem Sofa rumzugammeln?" Das muss Samu Haber zum Glück nicht mehr.