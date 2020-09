Allgemein | STAR NEWS

Samstagabend-Dilemma: Giovanni Zarrella soll dem ZDF neues Leben einhauchen

DE German Stars - Giovanni Zarrella (42) ist aus der deutschen Fernsehlandschaft kaum wegzudenken – auch wenn er nicht immer in der ersten Reihe saß, sondern sich eher auf Privatsendern tummelte. Jetzt möchte das ZDF die Verantwortung für die Samstagabendunterhaltung in die Hände des erfahrenen Entertainers legen.

Giovanni Zarrella ergattert den Topjob

Lange Monate wurde darüber verhandelt - jetzt verriet 'Bild', wer das neue Gesicht in der Samstagabendunterhaltung des ZDF werden soll. Giovanni Zarrella tritt damit in große Fußstapfen von TV-Legenden wie Frank Elstner und Thomas Gottschalk – manch andere haben sich an der Herkulesaufgabe, die perfekte Show für alle abzuliefern, aber auch schon die Finger verbrannt.

Im Sommer 2021 soll der quirlige Deutsch-Italiener mit einem Daytime-Format an den Start gehen, bevor er ab Herbst 2021 in den drei folgenden Jahren zwölf große Samstagabendshows mit viel Musik präsentieren wird. Weitere Sendungen könnten folgen und sind bereits in Planung.

Konkurrenz für Florian Silbereisen

Mit diesem Coup überwindet das ZDF die Enttäuschung darüber, dass Show-Tausendsassa Florian Silbereisen (39) beim Konkurrenzsender ARD unterschrieb. Giovanni und Florian sind gute Freunde – das dürfte also spannend werden! Breit aufgestellt ist Giovanni Zarrella allemal, denn schon bei Bro’Sis durfte sich als Sänger und Tänzer beweisen, bevor er sich als Reality-TV-Star und Moderator profilierte und schließlich als Schlagersänger zur Musik zurückfand. Mit diesem Megavertrag hat Giovanni Zarrella sichergestellt, dass er bald all seine Facetten vor großem Publikum zeigen darf – wir freuen uns drauf!