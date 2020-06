Allgemein | STAR NEWS

Sam Heughan: “Ich träume noch immer davon, James Bond zu spielen”

DE Showbiz - Nachdem Pierce Brosnan (67) die Rolle des berühmten Geheimagenten 2002 an den Nagel hing, sprach Sam Heughan (40, 'Outlander') als sein Nachfolger im Franchise vor, verlor aber gegen Daniel Craig (52). Dieser spielte daraufhin in fünf 007-Filmen mit und verabschiedet sich mit 'Keine Zeit zu sterben', der Ende des Jahres in die Kinos kommen soll, von seiner James-Bond-Rolle.

Sam Heughan - noch ein schottischer Bond?

Bereits im März hatte Craig verkündet, dass 'Keine Zeit zu sterben' sein letzter 007-Film sein würde und eröffnete damit die Spekulationen um seine Nachfolge. Einer der Kandidaten, der besonders an der Rolle interessiert ist, ist nach wie vor Sam Heughan. Mit seinen 40 Jahren hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, eines Tages doch noch die Lizenz zum Töten zu bekommen. "Natürlich ist das ein Traum für jeden Schauspieler", so der Schotte im Interview in der 'This Morning'-Show. "Ich habe für die Rolle vorgesprochen, als sie Bond 21 drehten und als Daniel Craig darin besetzt wurde… Ich denke, viele Schauspieler in Großbritannien haben dafür vorgesprochen."

Als gebürtiger Schotte ist Heughan sicher, eine gute Chance zu haben. "Wer möchte denn nicht noch einmal einen schottischen Bond sehen?", fragte er und spielte damit auf Sean Connery an, der erste Bond-Schauspieler in 'Dr.No' aus dem Jahr 1962. Für viele ist Connery noch immer der ultimative 007.

Viele James-Bond-Kandidaten

Allerdings ist die James-Bond-Rolle heiß begehrt und die Konkurrenz schläft nicht: Henry Cavill und Goran Visnjic wurden damals nach Pierce Brosnans Franchise-Aus wohl ebenfalls für 'Casino Royale' in Betracht gezogen; zu den aktuellen Favoriten der Fans gehören außerdem James Norton, Idris Elba, Tom Hiddleston und Richard Madden. Es bleibt spannend!

