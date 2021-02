Allgemein | STAR NEWS

Salma Hayek: Tränen bei Sex-Szene mit Antonio Banderas

DE Showbiz - Schauspieler sind alle abgebrühte Profis, die ohne mit der Wimper zu zucken vor der Kamera tun, was man von ihnen verlangt…von wegen! Salma Hayek (54) hat sich jetzt an einen Moment in ihrer Karriere erinnert, an dem sie in Tränen ausbrach. Der Grund? Angst vor einer Sex-Szene. Ihr Partner: Frauenschwarm Antonio Banderas (60).

Kein Problem für Antonio Banderas

Das Drehbuch für den Action-Film 'Desperado' verlangte, dass die beiden Darsteller sich sehr nahe kamen. Für Salma war der Gedanke zu viel, wie sie im Podcast 'Armchair Expert' mit Dax Shepard (46) verriet. "Als wir zu drehen begannen, habe ich zu schluchzen angefangen und gesagt: 'Ich glaube nicht, dass ich das machen kann'", erinnerte sich die Leinwandschönheit. Alles, woran sie dachte war, was ihre Familie wohl von ihr denken würde. Antonio habe es ihr besonders schwer gemacht, obwohl er ein "absoluter Gentleman" war. Es sei die Leichtigkeit gewesen, mit der er an die Szene heranging, die Salma eingeschüchtert hatte.

Salma Hayek und das Handtuch

"Für ihn war das überhaupt kein Problem", so die Schauspielerin weiter. Sie habe sich die ganze Zeit verzweifelt an ein Handtuch geklammert und dahinter versteckt. "Das Team hat versucht, mich zum Lachen zu bringen und ich habe es dann kurz weggenommen und sofort wieder zu weinen angefangen. Aber wir haben es schließlich durchgezogen. Wir haben das Beste daraus gemacht." Dabei habe der Regisseur Robert Rodriguez (52) sie nicht ein einziges Mal unter Druck gesetzt, betonte der 'Frida'-Star.

Salma stört sich allerdings an der Doppelmoral, mit denen männliche und weibliche Darsteller bei Sex-Szenen gemessen werden. Ihre Eltern seien wegen ihrer Szene von anderen aufgezogen worden. Einem Mann hätte man nur anerkennend auf die Schulter geklopft. Immerhin hat sich die Tortur gelohnt: Mit Antonio Banderas ist sie noch heute gut befreundet und 'Desperado' wurde für Salma Hayek zum großen Durchbruch in Hollywood.