Säge klemmte: Peter Althof verletzt sich beim Gärtnern

DE Deutsche Promis - Ex-Bodyguard Peter Althof (67) sollte das Baumsägen doch lieber den Profis überlassen, aber hinterher ist man immer schlauer. Der ehemalige Dschungel-Kandidat humpelt jetzt auf Krücken durch die Lande.

“Es gab einen Ruck”

Was war passiert? Der Realitystar sah bei sich im Garten in Mögeldorf einen Ast bedrohlich herunterhängen und stieg deshalb auf eine Leiter, um das Teil aus drei Meter Höhe abzusägen. Aber dann muckte die Motorsäge. "Sie hing kurz fest, setzte sich dann wieder in Bewegung. Es gab einen Ruck, ich verlor das Gleichgewicht", berichtete der Star der 'Bild'. Es ging dann ab in die Tiefe, aber zum Glück passierte nicht viel. Ein Bänderriss im Knie lässt ihn jetzt humpeln, aber er weiß auch: "Es hätte alles noch viel schlimmer ausgehen können. Ich habe Glück im Unglück gehabt." Aber die Kombination Motorsäge und Leiter lässt er in Zukunft wohl sein.

Peter Althof als französischer Autohändler unterwegs

Und zum Glück sind die Dreharbeiten zu seinem neuen Film 'Woiwode' schon abgeschlossen. In dem Weltkriegsdrama geht es um Gerhard Woiwode, der vor dem Hintergrund des Stauffenberg-Attentats einem verwundeten amerikanischen Soldaten das Leben rettet. Peter Althof hat in dem Drama nur eine kleine Rolle. "Also ich spiel' ja bloß nen Franzosen, der das Auto ein wenig manipuliert", erklärte der Franke gegenüber 'nordbayern.de'. Doch der Autoschrauber legt sich mit einem SS-Hauptmann an. "Ich hab ihm dann eine Zigarette entgegengeschnalzt. Und dann haben die halt überlegt, ob sie mich aufs Schafott schicken", berichtete der Darsteller, welches Schicksal seine Figur in dem Film erwartet. Wer also Peter Althof – ohne Krücken vor der Kamera – als renitenten Franzosen sehen möchte, kann dies am 1. Juli tun, denn dann feiert 'Woiwode' Premiere.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress

