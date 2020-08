Allgemein | STAR NEWS

Sabrina Mockenhaupt: ‘Let’s Dance’-Star braucht eine Auszeit

DE German Stars - Sabrina Mockenhaupt (39) hatte im vergangenen Jahr die Zuschauer in der beliebten Casting-Sendung 'Let's Dance' begeistert. Vor drei Monaten ist die international erfolgreiche Langstreckenläuferin dann Mutter einer kleinen Tochter namens Ruby geworden. Jetzt will sie kürzer treten.

Sabrina Mockenhaupt ist nicht mehr so gut drauf

Sabrina begeistert ihre Fans auf Instagram mit einem bezaubernden Foto der bezaubernden Ruby mit ihren bezaubernden großen Augen. Den dazugehörigen Kommentar schreibt Sabrina aus der Sicht ihrer Ruby. Die erklärt, dass Mama in den letzten Monaten so viel geleistet hat, dass sie nun erst einmal Ruhe halten müsse: "Ihr Lieben, meine Mami nimmt sich jetzt erstmal ne kleine Auszeit, weil irgendwie ist sie gar nicht mehr so gut drauf, wie ich sie sonst kenne! Ich habe schon so viel in meinen ersten drei Monaten erlebt, wie manch andere Kinder in ihrem ganzen ersten Lebensjahr nicht. Papi sagt immer, mal eben geschwind und Mami kann das Wort nicht mehr hören. Weil mit mir geht nicht immer alles geschwind und zudem stillt mich Mami ja auch immer noch schön fleißig und anscheinend zehrt das auch ein wenig an ihr!"

Fans müssen warten

Ruby sei besonders besorgt gewesen, als ihre Mama kürzlich weinend vom Jogging kam. Ruby ist klar: Mama braucht eine Auszeit, wenn sie wieder so fröhlich sein will wie zuvor. Es sei nun sie, die kleine Tochter, die das Tempo in der Familie bestimme, und dass nun alles etwas langsamer vonstatten gehe als früher würde ihrer Mama Sabrina nur gut tun: "Anscheinend denken sie jetzt schon mal mehr nach und ihr müsst jetzt mal ein wenig auf Mama warten. Wie lange weiß man bei ihr ja nie so genau, vielleicht geht's ihr ja morgen schon wieder besser. Aber dann soll sie trotzdem erstmal Ruhe halten." Die Fans verstehen das natürlich nur zu gut und wünschen Sabrina Mockenhaupt alles Gute – vor allem gute Erholung!

