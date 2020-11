Allgemein | STAR NEWS

Sabine Lisicki: Es kann nur noch bergauf gehen

DE German Stars - Sabine Lisicki (31) hat wenig Glück. Die einst so erfolgreiche Sportlerin liegt derzeit im Tennis auf Weltranglistenplatz 690 und hat sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun hat sie sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Gleißender Schmerz

Sabine stand beim WTA-Turnier in Linz auf dem Court. Bereits in der ersten Hälfte sei laut den Veranstaltern ein lauter Schrei zu hören gewesen. Er kam von Sabine selber. Was war passiert? Schnell stellte sich heraus: Die Tennisspielerin hat einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Dabei hatte Sabine gerade erst das Pfeiffersche Drüsenfieber überstanden, freute sich darauf, sportlich wieder aktiv werden zu können und sich beim Tennis wieder zu bewegen. Nun ist sie erneut zu einer Pause gezwungen.

Sabine Lisicki ist guter Dinge

Auf Instagram machte sie ihre Erkrankung öffentlich, postete ein Bild von sich auf dem Balkon ihres Krankenzimmers. Dazu schrieb sie: "Von jetzt an wird nur noch nach vorne geschaut! Am selben Abend hatte ich ein MRT, welches einen Kreuzbandriss gezeigt hat, der direkt operiert wurde. Jetzt liegt ein langer und harter Weg vor mir, um zurückzukommen, aber ich habe das Riesenglück, von dem besten medizinischen Team umgeben zu sein." Natürlich gibt es viele Fans, die ihr Genesungswünsche übermitteln. Unter ihnen befindet sich auch Kollegin Tracy Austin, die mitfühlt und schreibt: "Viel Glück für eine schnelle und vollständige Genesung, damit wir uns bald beim Tennis wiedersehen können." Das kann man Sabine Lisicki wirklich nur wünschen.