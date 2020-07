Allgemein | STAR NEWS

Sabia Boulahrouz: Das Model ist Oma

DE German Stars - Nachwuchs in der Familie von Sabia Boulahrouz (42). Doch diesmal ist es nicht das Model, welches ein Geschwisterchen für seine eigenen Kinder auf die Welt gebracht hat. Ihre Tochter Katharina (24) wurde erstmals Mutter.

Leonardo geht es gut

Der Familienzuwachs soll Leonardo heißen, er kam in Hamburger Stadtteil Barmbek auf die Welt. "Dem Kleinen geht es prächtig. Kurz vor Weihnachten erfuhr ich von der Schwangerschaft. Ein tolles Gefühl, mit 42 Oma zu sein!" freute sich Sabia gegenüber 'Bild'. "Bei der Geburt durfte wegen Corona leider niemand dabei sein, nur ihr Freund Timmy. Wir haben alle am Handy mitgefiebert."

Sabia Boulahrouz ist heiß aufs Babysitten

Als dreifache Mutter will die Ex der Fußballer Rafael van der Vaart und Khalid Boulahrouz ihrer Tochter jetzt natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. "Ich gebe ihr Tipps, wie sie Waden- und Bauchkrämpfe bei ihm vermeidet. Ich habe den Kleinen sofort ganz tief in mein Herz geschlossen." Die Kinderbetreuung ist auch gesichert: "Ich freue mich schon, wenn Katharina mal einen Babysitter sucht. Ich bin die erste, die ihn nimmt!" Es scheint ganz so, als gehe Jung-Oma Sabia Boulahrouz schon jetzt ganz in ihrer Rolle auf.