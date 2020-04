Allgemein | STAR NEWS

Ryan Reynolds: Prost, Lockdown!

DE Showbiz - Wer wie Ryan Reynolds (43, 'Deadpool') und Ehefrau Blake Lively (32, 'Gossip Girl') mit drei kleinen Kindern in Quarantäne sitzt, braucht starke Nerven. Der Schauspieler hat deshalb einen Plan entwickelt: er trinkt sich den Lockdown schön.

Ryan Reynolds betäubt sich

Das Schauspielerpaar hat drei Kinder: James (5), Inez (3) und ein Töchterchen, das erst 2019 das Licht der Welt erblickte. Da kann man sich schon vorstellen, was da los ist, wenn die Kids jetzt wegen Corona leider zuhause bleiben müssen und der Papa nicht zum Filmdreh flüchten kann.

Im Video-Interview mit 'The Late Show' verriet Ryan Reynolds gegenüber Moderator Stephen Colbert am Mittwoch (1. April), dass seine Bewältigungsstrategie darin besteht, öfter mal Alkohol zu trinken.

"Wir machen Homeschooling. Zum Glück haben wir einen winzigen Garten, also lernen wir einiges übers Gärtnern. Wir versuchen, eine Lernerfahrung daraus zu machen", erklärte Ryan Reynolds, bevor er lachen musste: "Aber meistens trinke ich einfach."

Mädchensachen machen Spaß

Ryan und James sind in der Minderzahl, die weiblichen Familienmitglieder geben den Ton an, aber Reynolds "vermisst männliche Gesellschaft überhaupt nicht". Tatsächlich machen ihm die Aktivitäten der Mädchen selbst auch Spaß.

"Ehrlich, Männer sind doch meist nur für das Elend anderer verantwortlich. Darum ist es gut, ich bin gern hier mit den Mädchen. Ich mache gern Mädchenkram", verriet er. "Ich versuche, meinen Kindern die Gendernormen nicht so überzustülpen, aber kaum waren sie da, wollten sie Kleider machen, sie wollten den ganzen Tag in knallpink herumlaufen. Das mache ich also. Heute morgen haben wir Kleider aus Seidenpapier gebastelt, das hat ihnen Spaß gemacht."

Schön, wenn Männer ihre weibliche Seite entdecken – selbst, wenn sie dafür ab und zu einen Drink brauchen.