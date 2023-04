Allgemein | STAR NEWS

Ryan Gosling zweifelte vor Filmdreh: Genug ‚Kenergy‘ für seine Rolle als Barbie-Partner?

DE Showbiz - Ryan Gosling (42, ‘La La Land’) zweifelte an seiner eigenen Überzeugungskraft, als ihm die Rolle des Ken in Greta Gerwigs ‘Barbie’-Film angeboten wurden. Würde er über genügend "Kenergy" verfügen?

Ryan Gosling hatte Selbstzweifel

Zum Glück wagte der Schauspieler die Zusage. Am Dienstag (25. April) stellte er den Warner Bros.-Film nun zusammen mit seinem Co-Star Margot Robbie, die Barbie spielt, und Regisseurin Greta Gerwig auf der CinemaCon in Las Vegas vor. "Ich muss ehrlich sein, ich kannte Ken zu dem Zeitpunkt nur aus der Ferne. Ich kannte Ken nicht von innen", scherzte der Star. "Wenn ich wirklich ehrlich bin, zweifelte ich an meiner Kenergy. Ich habe es nicht gesehen, aber Margot und Greta haben sie irgendwie aus mir herausgezaubert." Damit begann für den Schauspieler eine surreale Reise: "Es war, als würde ich mein Leben leben und plötzlich habe ich mein Haar gebleicht, meine Beine rasiert und maßgeschneiderte Neon-Outfits getragen und bin mit Rollschuhen am Venice Beach entlanggesaust", berichtete er. "Es kam über mich wie Scharlach und ich wachte eines Tages auf und fragte ‘Warum ist da Selbstbräuner an meinen Bettlaken? Was ist hier passiert?’"

Margot Robbie musste immer wieder lachen

Auch Margot Robbie musste sich wohl erst an Ryan Goslings neue Rolle als Ken gewöhnen. Sie gestand, dass sie "alle Szenen von Ryan ruinierte", weil sie beim Dreh nicht ernst bleiben konnte. Sowohl die Schauspieler als auch das Team hinter den Kameras habe sehr viel Spaß gehabt, und sie habe "noch nie so viele erwachsene Männer gesehen, die irgendwelche Gründe fanden, um am Set zu sein". Regisseurin Greta Gerwig, die zusammen mit Noah Baumbach das Drehbuch schrieb, erklärte, sie habe "geweint", als sie zum ersten Mal die Filmkulissen betrat und all die Barbie-Häuser, Poolrutschen und Autos sah. Wer sich Margot Robbie und Ryan Gosling als Barbie und Ken im Kino anschauen möchte, muss sich noch bis zum Filmstart am 20. Juli gedulden.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages/Cover Images

