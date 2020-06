Allgemein | STAR NEWS

Ruth Moschner erstattet Anzeige wegen sexueller Belästigung auf Social Media

DE German Stars - Im vergangenen Jahr hat Ruth Moschner (44) den 'Fahr zur Höhle'-Award für Insta-Stalker ins Leben gerufen - ein Peinlichkeitspreis, mit dem die Moderatorin gegen sexuelle Belästigung in den sozialen Medien kämpft. Dabei hat sie anzügliche Nachrichten sowie Bilder von männlichen Genitalien, die sie tagtäglich von Männern zugeschickt bekommt, veröffentlicht.

Ruth Moschner geht einen Schritt weiter

Das reicht Ruth Moschner aber nicht mehr: Jetzt hat sie Anzeige bei der Berliner Staatsanwaltschaft erstattet. "Ich wollte ein bisschen mehr und hab mir dann eine Anwältin genommen. Mit ihr zusammen habe ich eine Anzeige bei der Berliner Staatsanwaltschaft eingereicht", erklärt sie im 'RTL'-Interview. Mit ihrer Aktion möchte sie andere Betroffene unterstützen. "Mir ist es ganz ganz wichtig, den Betroffenen die Scham zu nehmen, dass man klar macht, es ist nicht eure Schuld."

"Es ist ekelhaft"

Der Anlass für die Anzeige waren die zahlreichen Nachrichten, die sie von jungen Mädchen erhalten habe, die genau wie die Moderatorin auf Social Media mit anzüglichen Nachrichten und den sogenannten 'Dickpics' belästigt werden. "Was mich extrem schockiert, [...] dass mir ganz viele 13- bis 14-jährige Mädels schreiben, die sagen 'Ich kriege sowas auch'. [...] Ich finde das so furchtbar und ekelhaft", berichtet sie weiter.

Joko und Klaas thematisierten das Problem in ihrer Show

Erst vor wenigen Wochen sorgten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in ihrem Kurzformat 'Joko und Klaas live' , in dem sie sexuelle Gewalt an Frauen anprangerten, für Furore. Thematisiert wurden dabei ebenfalls die sogenannten Dickpics und sexistischen Nachrichten, denen Frauen - prominente ebenso wie ganz "normale" - auf Social Media ausgesetzt sind.