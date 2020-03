Allgemein | STAR NEWS

Ruhestand für C-3PO: ‘Star Wars’-Regisseur J.J. Abrams weigert sich

DE Showbiz - Regisseur J.J. Abrams (53), der nach 'Star Wars'-Schöpfer George Lucas (75) die Regie im endlosen Sternenepos übernommen hat, outete sich als Fan des goldenen Roboters C-3PO. Solange Abrams am Drücker sei, käme es gar nicht in Frage, den Roboter in den wohlverdienten Ruhestand zu versetzen, wie dessen mittlerweile 74-jähriger Darsteller Anthony Daniels – wohl nicht ganz selbstlos – anregte.

J.J. Abrams: Kein 'Star Wars' ohne C-3PO

Der menschlich wirkende Roboter tauchte in sämtlichen neun Kinofilmen auf und wird stets von dem britischen Schauspieler, nunja, verkörpert. Kein Wunder, dass C-3PO mit britischem Charme und perfektem Benehmen besticht und die Herzen der 'Star Wars'-Fans im Sturm eroberte.

Daniels, der möglicherweise selbst mit dem Ruhestand liebäugelt, hatte seinem Regisseur nahegelegt, den Androiden in 'The Rise of Skywalker' aus dem Verkehr zu ziehen. "Während des Drehs sagte ich zu J.J. 'Vielleicht ist es an der Zeit, C-3PO abzuschalten, ihm ein Ende zu geben'", verriet Daniels in der US-Talkshow 'The View'. "Aber er sagte: 'Nicht, solange ich hier die Verantwortung habe!'"

Daniels hätte C-3PO-fast nicht angenommen

Anthony Daniels kam durch die Rolle zu unerwartetem Weltruhm, denn wie er gestand, hätte er das Angebot fast ausgeschlagen, denn er fürchtete damals, es könnte seiner Schauspielkarriere schaden.

"Ich war nicht zögerlich – ich wollte einfach nicht! Ich war beleidigt!" erinnerte er sich. "Ich war ein ernsthafter Schauspieler. Der Gedanke, in einem Roboteranzug zu stecken, verkleidet, in Sceience Fiction? Damals war das nicht sehr populär."

Was ihn doch noch überzeugte, waren die Zeichnungen, die ihm George Lucas vorlegte. "Was ich da sah, war… ein Bild, wie die Figur aussehen könnte. Ich starrte dieses Bild an und es veränderte mein Leben von Grund auf."

Und neben J.J. Abrams werden ihm Millionen von Fans dankbar sein, dass er seine Entscheidung damals noch einmal überdachte.