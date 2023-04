Allgemein | STAR NEWS

Rührende Geste in Malaysia: Michelle Yeoh bringt ihren Oscar ans Grab ihres Vaters

DE Showbiz - Michelle Yeoh (60) feiert ihren Oscar-Sieg. Für ihre Rolle als Evelyn in ‘Everything Everywhere All at Once’ wurde sie in bei der diesjährigen Award-Zeremonie als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Im Anschluss ging sie mit dem Goldjungen auf Reisen.

Oscar goes to Malaysia

Am Mittwoch (12. April) postete der ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’-Star ein Foto, auf dem seine Mutter Janet Leogh den Oscar hält, am Grab von Michelles geliebtem Vater. Yeoh Kian Teik starb bereits 2014 im Alter von 89 Jahren. "Habe Mister O heimgebracht… Ohne die Liebe und das Vertrauen und die Unterstützung meiner Eltern… wäre ich heute nicht hier… liebe (euch) so sehr", schrieb sie dazu. Michelle kam außerdem genau zur rechten Zeit, um bei einem traditionellen Fest mitzufeiern: Beim Quingming-Totengedenkfest besucht man die Gräber seiner Ahnen.

Michelle Yeoh schreibt Geschichte

2023 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem erstmals eine Asiatin als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde, außerdem ging erstmals überhaupt ein Oscar an eine*n Malaysier*in. Als sie ihren Preis überreicht bekam, sagte sie stolz: "Für all die Jungen und Mädchen, die wie ich aussehen, dies ist ein Licht der Hoffnung und Möglichkeiten. Es ist der Beweis, groß zu träumen, denn Träume werden wahr." Dann wandte sie sich von Hollywood aus an ihre Familie: "Ich liebe euch, Leute, ich werde dies zu euch nach Hause bringen." Und dieses Versprechen hat sie nun eingelöst.

