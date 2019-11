Allgemein | STAR NEWS

Ruby O. Fee: Selbstsicherheit macht sexy

DE German Stars - Ruby O. Fee (23) ist eines der schönsten Gesichter im deutschen Film und Fernsehen. Die erfolgreiche Darstellerin und Influencerin ist glücklich in einer Beziehung mit ihrem Kollegen Matthias Schweighöfer (38), und sie ist einer der großen Nachwuchsstars der Bundesrepublik. Wie denkt so eine Frau über die Themen Attraktivität und Sexyness?

Jogginganzug muss auch mal sein

Im Gespräch mit 'Gala' verrät Ruby O. Fee, dass es nicht etwa an Äußerlichkeiten wie einem bestimmten Outfit, einer gewissen Frisur oder gar einem Körpertyp liegt. Sexy sein, erreiche man ganz anders: "Ich finde 'sexy sein' hat sehr viel mit Selbstsicherheit zu tun. Egal, wie man rumläuft, egal, was man anhat. Wenn man selbstsicher ist, dann ist das extrem sexy!" Aber natürlich können Kleider zu einem sexy Auftreten beitragen, keine Frage. Ruby übertreibt es dabei aber nicht, wie sie schmunzelnd gesteht: "Ehrlich gesagt - ich bin nicht nur sexy. Ich habe auch oft andere Sachen an, ich glaube nur, dass die Bilder in sexy Sachen auffälliger sind. Ich trage auch gerne mal einen Jogginganzug."

Ruby O. Fee mag Kaschmir

Besonders schön findet Ruby Unterwäsche – wenn diese elegant entworfen und aus einem feinen Stoff gefertigt ist, gibt es für die Schauspielerin kaum attraktivere Kleidungsstücke als Lingerie. Dabei achte sie bei Unterwäsche nicht einmal auf Trends. Ihr gehe es um etwas ganz anderes: "Allgemein ist Lingerie was Schönes. Ich stehe total auf schöne Stoffe, finde zum Beispiel Kaschmir und Seide toll. Deswegen habe ich mir diesen Pyjama ausgesucht." Matthias Schweighöfer wird sich sicherlich nicht beschweren.