Royale Höhen und Tiefen: Prinz Harry zum sexy Royal gewählt, während Prinz William trauert

DE Showbiz - So richtig rund lief es bislang noch nicht mit der Schaffung eines neuen Images für Prinz Harry (36) und Ehefrau Meghan Markle (39), da ist diese Ehrung vielleicht ganz willkommen. Die Leser des US-Magazins 'People' kürten Prinz Harry, der sich Anfang des Jahres von seinen Repräsentationspflichten für das englische Königshaus verabschiedete, zum 'World‘s sexiest Royal'.

Prinz Harry soll sexier sein als sein Bruder

Vom Senior Royal zum sexy Royal – immerhin etwas! Und auch dass Prinz Harry bei der Wahl seinen großen Bruder Prinz William (38) abhängte, tut vielleicht ganz gut, wo Harry sich doch gelegentlich beklagte, dass er der zukünftige König mehr Beachtung findet als er. Vielleicht half sein Umzug nach Kalifornien auch ein bisschen, den wahl-amerikanischen Prinzen so beliebt zu machen. Andere Blaublüter, die Harry auf die Plätze verweisen konnte, sind Carl Philip von Schweden, Prinz Félix von Luxemburg und Prinz Mateen von Brunei. Diese Ehrung für Prinz Harry macht sich sicherlich gut neben einer weiteren Auszeichnung durch die 'People'-Leser, die ihn im vergangenen Jahr auch zum Sexiest Dad Alive wählten. Da hat Meghan doch offenbar einen heißen Fang gemacht!

Prinz William trauert um Hund Lupo

Weniger fröhlich geht es derzeit bei Prinz William, Ehefrau Kate und den drei Kindern zu, denn die Familie gab am Sonntag (22. November) über ihren Instagram-Account Kensington Royal bekannt, dass ihr geliebter Hund Lupo gestorben ist. Der schwarze English Cocker Spaniel wurde neun Jahre alt und war ein fester Bestandteil der jungen Familie. Lupos Mutter gehörte Kates Eltern Carole und Michael Middleton, was den Verlust sicher noch schmerzhafter macht. "Wir sind sehr traurig, dass unser lieber Hund Lupo am vergangenen Wochenende gestorben ist", hieß es auf Instagram. "Er war neun Jahre lang der Mittelpunkt unserer Familie und wir werden ihn so vermissen."