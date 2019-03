Allgemein | STAR NEWS

Ross Anthony: So übel wurde er gemobbt

Sänger Ross Anthony (44, ‘Very British’) ist bei seinen Fans nicht nur für seine Lieder, sondern auch für sein strahlendes Grinsen bekannt. Er ist eine echte Frohnatur, der niemand etwas anhaben kann. Oder doch nicht? Tatsächlich war im Leben des Musikers nicht immer alles eitel Sonnenschein.

Böse Buben

Im Gespräch mit ‘Meine Melodie’ erzählt Ross nämlich, als Schüler immer wieder gehänselt worden zu sein. Vor allem die älteren Jungs hätten es auf ihn abgesehen: "Ich wurde in der Schule auch gemobbt, weil ich war, wie ich war. Sie haben mich Schwuchtel genannt." Seine Rache konnte Ross schließlich während einer Klassenfahrt nehmen, als er mit denjenigen in einem Boot saß, die es auf ihn abgesehen hatten: "Einmal waren wir auf Klassenfahrt und sind mit dem Boot gefahren. Die Jungs waren vorne im Boot, unsere Taschen am anderen Ende. Ganz zufällig sind die Taschen von den Jungs im Wasser gelandet. Und keiner hat herausgefunden, wer es war. Innerlich habe ich mich gefreut, denn so hatte ich meine kleine Rache."

Gib niemals auf

Seine Feinde in der Schule haben ihm nichts anhaben können, denn Ross ist eben eine Frohnatur und lässt sich nicht unterkriegen. Er steht zu seiner Homosexualität und hat mit seinem Partner mittlerweile zwei Kinder adoptiert. Nicht zuletzt aufgrund seiner treuen Fans hat er auch allen Grund zum Strahlen. Auf Instagram schrieb er erst kürzlich: "I love my Life. I love my Fans. Punkt! Danke, dass ihr immer für mich da seid! Love you all to the moon and back!"

