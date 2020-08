Allgemein | STAR NEWS

Romanze mit Johnny Depp? Uschi Glas äußert sich zu Spekulationen über Stieftochter

DE German Stars - Seit Wochen kursieren Gerüchte um eine Affäre von Hollywoodstar Johnny Depp (57) und Uschis Glas’ Stieftochter Sophie Hermann (33). Derzeit befindet sich der Schauspieler im Scheidungskrieg mit Amber Heard (34), doch vor etwas über einem Monat verriet ein Insider gegenüber 'RTL', dass es eine neue Frau an der Seite von Johnny Depp gibt.

Uschi Glas hat die Nase voll

Und bei dieser neuen Frau soll es sich um Sophie Hermann handeln, Uschi Glas' (76) Stieftochter. Was an den Gerüchten dran ist, wollte nun 'RTL' von Sophies Stiefmama wissen. Doch Uschi erwiderte sichtlich genervt: "Ehrlich, ich kann es nicht mehr hören!" Ob Sophie und Johnny wirklich daten, könne sie nicht bestätigen. "Ich war auch nicht dabei, deswegen kenne ich auch keine Details dazu!"

Sophie Hermann ist auch Schauspielerin

Sophie ist selbst Schauspielerin und Tochter des Unternehmers Dieter Hermann, der seit 2005 mit Uschi Glas verheiratet ist. In Deutschland kennt zwar kaum jemand Sophie Hermann, doch in Großbritannien hat sie mit der Reality-TV-Serie 'Made in Chelsea' ihren Durchbruch geschafft. Sie studierte in Mailand Modemanagement, bevor sie nach England ging. In Deutschland stand Sophie Hermann bisher nur im Jahr 2015 für die Vox-Sendung 'Promi Shopping Queen' vor der Kamera.