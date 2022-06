Allgemein | STAR NEWS

Roman Gottschalk: Doku über seinen Vater Thomas

DE Deutsche Promis - Entertainer Thomas Gottschalk (72) begibt sich in die Hände seines ältesten Sohnes Roman (39), der ihn mit einer Kamera begleiten will.

Roman Gottschalk und sein Bruder wurden vor der Öffentlichkeit geschützt

Der Showmaster hatte seine Familie lange Zeit vor der Öffentlichkeit geschützt und war deshalb Mitte der 90er Jahre mit seiner damalige Frau Thea und den damals jungen Söhnen Roman und Tristan nach Malibu gezogen. Nun tauchte sein Ältester aber das erste Mal vor der Kamera zu einem Interview mit Frauke Ludowig für deren RTL-Magazin auf. 2004 hatte er schon mal ein gemeinsames Interview mit dem 'Stern' gegeben und sehr versöhnlich über die etwas schrillen Outfits seines Erzeugers gesprochen. "Er sieht in seinen Sachen zwar manchmal komisch aus, aber nie dämlich." Das aktuelle Interview zeigt, dass der Star seinen Filius den Weg ins Rampenlicht ebnen möchte: "Bisher hab ich immer alles alleingemacht. Jetzt muss ich abgeben, damit muss ich langsam anfangen", erklärte der Bayer gegenüber Frauke Ludowig.

Thomas Gottschalk hat großes Vertrauen zu seinen Söhnen

Thomas Gottschalk hat großes Vertrauen zu seinen Söhnen und das ist wohl auch der Grund, warum er seinen Ältesten nun einen Film über ihn drehen lässt. Wann das Werk fertig ist, weiß man nicht. Jetzt ging es erstmal darum, Roman Gottschalk in den Medien zu etablieren und auch klarzumachen, dass dieser mittlerweile gut mit der neuen Frau an der Seite seines Papas klarkommt. "Ich sehe, dass mein Vater glücklich ist", lautete das für seinen Vater sicherlich wärmende Urteil seines Ältesten gegenüber RTL. Thomas Gottschalk hatte seinen in den USA lebenden Söhnen auch gleich eine klare Ansage gegeben, als er Thea Gottschalk nach 43 Jahren verließ. "Ihr müsst bei der Mama" sein. Die Lücke, die ich hinterlassen habe, müsst ihr beide jetzt schließen. Das ist euer Job." Es scheint jedenfalls, dass alles in Butter zwischen Thomas Gottschalk und seinem Sohn ist. Wir sind schon gespannt auf die kommende Dokumentation.

