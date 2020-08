Allgemein | STAR NEWS

Rolling Stones: Niemand hat 2019 mehr verdient

DE Showbiz - Die Rolling Stones haben die besten Zeiten hinter sich? Mitnichten. Finanziell starten die Altrocker jetzt erst richtig durch, denn im vergangenen Jahr haben sie so viel Geld verdient wie kein anderer Musiker in den USA. Sie haben sogar Ariana Grande (27) vom Thron gestoßen.

Die Rolling Stones sind in guter Gesellschaft

Wie in jedem Jahr hat das US-amerikanische 'Billboard'-Magazin die Musiker ermittelt, die über die vergangenen 12 Monate am meisten Geld eingenommen haben. Dabei werden nicht nur Konzerttourneen unter die Lupe genommen, sondern auch Streams, Downloads und physische Plattenverkäufe. 2019 haben die Rolling Stones den ersten Platz ergattert, nahmen sie doch satte 55 Millionen Euro ein. Ziemlich weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz steht Ariana Grande mit knapp 37 Millionen Euro. Auf Platz drei sonnt sich Elton John mit 36 Millionen Euro. Auf ihn folgen die Jonas Brothers und Queen, deren Musik sich nicht zuletzt durch das Freddie-Mercury-Biopic 'Bohemian Rhapsody' neuer Beliebtheit erfreut.

Kluge Geschäfts-Entscheidung

Ein Sprecher von 'Billboard' erklärte bezüglich der Liste: "Die Rock 'n' Roll-Legenden haben sich den ersten Platz ergattert, weil sie die größte Live-Band der Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr waren. 55 Millionen Euro konnten sie mit nach Hause nehmen. Im Bereich Tantiemen stehen sie auf Platz sieben, der sich vor allem durch die Veröffentlichung ihres Albums 'Honk' erklärt. Die Rolling Stones sind einige der ganz wenigen Bands in den USA, die die Masterrechte an ihrer Musik besitzen. So kommt es, dass sie von all ihren Songs, die seit den 70er-Jahren herausgekommen sind, 74 Prozent der Tantiemen erhalten." Die Rolling Stones waren eben schon immer gewiefte Geschäftsleute.