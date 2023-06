Allgemein | STAR NEWS

Rockband Queen: Song-Katalog könnte eine Milliarde Dollar wert sein

DE Showbiz - Songs wie ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Are The Champions’ und ‘Somebody to Love’ machten die legendäre Rockband Queen unsterblich. Jetzt könnte ihr Song-Katalog der teuerste aller Zeiten werden, denn laut CNN sind die Verhandlungen über den Verkauf “weit fortgeschritten“: Die Universal Music Group könnte der Disney Music Group eine Milliarde Dollar dafür geben, sagte eine Quelle, die mit dem Rekordgeschäft vertraut ist.

Rekordsumme für Queen-Songs

Der Deal soll kurz vor dem Abschluss stehen, “binnen eines Monats“ soll der Song-Katalog seinen Besitzer wechseln. Ein Sprecher der Disney Music Group sagte jedoch gegenüber CNN, dass das Unternehmen nicht vorhabe, die Rechte zu verkaufen. Was stimmt denn nun? Sollte das Geschäft zustande kommen, wäre es der höchste Preis, der je für einen Song-Katalog gezahlt wurde. Der bisheriger Rekordhalter ist Bruce Springsteen, dessen Musikrechte 2021 für 500 Millionen Dollar den Besitzer wechselten – für Queen wäre der Preis also doppelt so hoch.

Film über Freddie Mercury

Eine Milliarde Dollar entspricht rund 937.000.000 Euro. Der Wert von Queens Songrechten soll enorm im Wert gestiegen sein, nachdem 2018 der Film ‘Bohemian Rhapsody’ in die Kinos kam, der die Geschichte der Band erzählt und sich dabei vor allem auf den unvergessenen Frontman Freddie Mercury konzentriert, der 1991 im Alter von nur 45 Jahren starb. Die Gründungsmitglieder Brian May und Roger Taylor treten weiter unter dem Bandnamen Queen auf, nachdem Adam Lambert als neuer Sänger verpflichtet wurde.

Bild: Werner Baum/picture-alliance/Cover Images

Weitere Artikel