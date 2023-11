Allgemein | STAR NEWS

Robert De Niro gibt es zu: Ehemalige Assistentin immer wieder heruntergeputzt

DE Showbiz - Robert De Niro (80) wurde am Dienstag (31. Oktober) im Federal Courthouse von New York City in den Zeugenstand gerufen, wo er sich zu den Anschuldigungen seiner ehemaligen Assistentin Graham Chase Robinson äußern sollte. Sie hatte gegen den Star eine Zivilklage angestrengt.

Robert De Niro im Zeugenstand

Als Robinsons Anwalt ihn befragte, musste De Niro zugeben, dass er sie als Angestellte seiner Firma Canal Productions nicht gerade nett behandelt hatte: "Ja, gut. Ich habe sie beschimpft", gab der Schauspieler ('Goodfellas') laut ‘People’-Magazin zu. Als sie ihn einmal vor einem Meeting nicht rechtzeitig geweckt hatte, habe er sie mit Schimpfworten wie "Gör" oder "Bitch" überzogen, allerdings sei er "nie missbräuchlich" geworden, berichtete ‘Entertainment Tonight’. "Ich habe die Stimme erhoben", erklärte er. "Ich schreie nicht. Wollen Sie das bestreiten? Das ist etwas, was ich nicht tue." Der Dienstag war der zweite Verhandlungstag des Prozesses, der die Differenzen zwischen Graham Chase Robinson und Canal Productions bereinigen soll. Als sie die Firma verlassen hatte, bekam sie eine Klage über sechs Millionen Dollar an den Hals, weil sie angeblich während ihrer Arbeitszeit andauernd ferngesehen habe, private Lebensmittel vom Unternehmenskonto zahlte und "Mittel ihres Arbeitgebers zu ihrem persönlichen Vorteil einsetzte".

Graham Chase Robinson wehrt sich

Die so Beschuldigte reagierte mit einer Gegenklage, in der sie 12 Millionen Dollar dafür forderte, dass Robert De Niro und seine Firma angeblich die Menschenrechtsgesetzte von New York City verletzten. Man habe sie für "stereotypisch weibliche Arbeitsaufgaben eingesetzt, die nicht zu ihrer Berufsbezeichnung passten" und hätte ihr weniger Gehalt gezahlt als dem männlichen Angestellten Dan Harvey. "Gott weiß, warum sie meint, sie sollte das gleiche (Gehalt) bekommen", sagte Robert De Niro aus. "Dan Harvey ist seit 40 Jahren dabei. Er war bei mir, verließ seine Familie, beklagte sich nie. Ist sie eifersüchtig auf ihn?" Über die Anschuldigung seiner ehemaligen Assistentin, er habe sie aufgefordert, ihm den Rücken zu kratzen, kann er nur den Kopf schütteln. "Alles, was sie mir vorwirft, ist Quatsch! Sie sollten sich schämen, Chase Robinson", sagte Robert De Niro.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages