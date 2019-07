Allgemein | STAR NEWS

‘Riverdale’-Traumpaar trennt sich: Cole Sprouse und Lili Reinhart machen Schluss

DE Showbiz - Cole Sprouse (26) und Lili Reinhart (22) waren zwei Jahre lang zusammen, standen gemeinsam für die erfolgreiche Serie ‘Riverdale’ vor der Kamera. Das Team musste erst vor Kurzem den schmerzhaften Verlust von Co-Star Luke Perry (†52) verkraften, nachdem dieser einen Schlaganfall nicht überlebt hatte.

Geständnis auf der Comic Con

Mit der Serie geht es derweil weiter, aktuell wird die vierte Staffel gedreht. Es hat sich allerdings noch einiges mehr verändert, denn Cole Sprouse und Lili Reinhart sind anscheinend nicht länger liiert. Beide waren auf der Comic Con in San Diego erschienen, um die Serie zu bewerben. Reporter der ‘Us Weekly’ haben allerdings gehört, wie Cole auf der Veranstaltung zu einem Freund gesagt haben soll, er und Lili seien nicht länger zusammen. Bereits im März dieses Jahres hatte der Schauspieler der ‘Los Angeles Times’ anvertraut, dass die Beziehung zwischen den Co-Stars unter dem ungebrochenen Interesse der Öffentlichkeit leide.

Wie viele andere Beziehungen auch

Wenige Wochen davor hatte Lili eine Anklageschrift auf Twitter verfasst, in der sie all jene angreift, die sie ständig kritisieren und ihr Leben unter die Lupe nehmen. Dass die Beziehung zwischen Lili und Cole diesem Druck nicht standgehalten hat, dürfte daher nicht überraschend kommen – und viele prominente Paare können da sicherlich mitfühlen, schließlich wissen jene, wie schwer es ist, eine Beziehung aufrecht zu erhalten, die in der Öffentlichkeit gelebt wird.

© Cover Media

Weitere Artikel