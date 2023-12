Allgemein | STAR NEWS

Rihanna und ihre Söhne: Was ihren Jüngsten vom Ältesten unterscheidet

DE Showbiz - Rihanna (35) hat in einem Interview über ihre wachsende Familie gesprochen. Die Sängerin (‘Bitch Better Have My Money’) hat mittlerweile zwei Kinder, die sie mit ihrem Partner, dem Rapper A$AP Rocky (35, ‘Preise The Lord’), erzieht.

"Ich kann es nicht so recht glauben"

Der kleine Riot ist vier Monate alt, während RZA vor 19 Monaten auf die Welt kam. Gegenüber ‘Access Hollywood’ sprach die berühmte Mutter der beiden jetzt über ihre Hoffnungen und Träume für ihren Nachwuchs. “Ich hoffe, dass sie lieben werden und ich hoffe, dass ich Teil einer Familie sein werde, die den Generations-Fluch bricht und einfach nach vorn blickt und neue Dinge macht und ihre Kinder besser erzieht als wir erzogen wurden.” Die Musikerin fuhr fort: “All diese schönen Dinge…sie passieren, und ich kann es einfach nicht so recht glauben.” Ihre Söhne unterscheiden sich übrigens in einer Hinsicht, die Rihanna erwähnenswert findet.

Rihanna wird zur Statistin

So habe RZA ihre Stirn geerbt, während das bei Riot nicht der Fall ist, erzählte Rihanna. "Und ich dachte nur: Moment, bist du sicher! Das kannst du doch nicht so einfach verlieren!" lachte der Superstar über seine eigene hohe Stirn. Doch dann wurde es ernst, denn auf die Frage, wie es sei, A$AP Rocky als Vater zu sehen, antwortete sie: "Ich liebe ihn jetzt anders. Das ist so, so anziehend. Was für ein Anführer, was für eine großartige, liebende Geduld…und meine Kids sind von ihm besessen. Da bin ich nur der Hintergrund, ich bin eine Statistin." Rihanna erklärte weiter, dass es bei Kindern Unterschiede in der Beziehung zur Mutter und dem Vater gibt: "Ob nun Mädchen oder Jungen – sie lieben ihren Vater auf andere Art, und ich liebe es, das zu sehen."

