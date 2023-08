Allgemein | STAR NEWS

Ricky Martin: Die Scheidung war gründlich überlegt

DE Showbiz - Ricky Martin (51) schockte die Welt, als er Anfang Juli bekannt gab, dass er und sein Mann sich trennen. Der Sänger ('Livin' La Vida Loca') und Jwan Yosef, ein schwedischer Künstler mit syrischen Wurzeln, waren schließlich erst seit 2017 verheiratet.

"Wir werden immer eine Familie sein

Doch den Entschluss zur Scheidung hatten das Ehepaar keinesfalls aus einer Momentlaune heraus getroffen, berichtete Ricky jetzt. Tatsächlich hatten die beiden das Thema Trennung schon angepackt, bevor die Pandemie ausbrach. Das hatte seine Vorteile, wie der Superstar gegenüber 'Telemundo' verriet: "Als die Öffentlichkeit davon erfuhr, hatten wir den Trauerprozess schon durchlaufen. Böse Gefühle gibt es bei den Männern, die zusammen zwei Kinder haben, dann auch nicht. "Jwan und ich werden immer eine Familie sein", versicherte Ricky. Die beiden gemeinsamen Kinder will man auch zusammen erziehen.

Kein Streit zwischen Ricky Martin und Jwan Yosef

Ricky Martin und Jwan Yosef haben dann auch alles sorgfältig geplant. "Das ist keine Entscheidung, die wir erst kürzlich getroffen haben. Wir haben diese Situation von langer Hand geplant… Wir blicken einander in die Augen und lächeln, wir umarmen einander, und wir machen alle Höhen und Tiefen durch, wir weinen und wir lachen zusammen." Ricky, der auch Vater der 2008 geborenen Zwillinge Matteo und Valentino ist, erinnerte sich dann auch daran, wie die älteren Kids reagierten, als sie von der Trennung erfuhren. "Als wir es ihnen sagten, meinte sie 'Bist du glücklich?'" Streit zwischen ihm und seinem Mann hätten die Kinder nie mitbekommen. Daher blickt Ricky Martin auch zuversichtlich in die Zukunft: Eines Tages will er wieder eine feste Beziehung haben.

