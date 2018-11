Allgemein | Gewinnspiele | KÜCHE

Rezeptwettbewerb “Gutes aufs Brot”: Jetzt mitmachen und attraktive Preise gewinnen

Fast jeder kennt und liebt sie: die Brotzeit, Jause oder Vesper. Eine Brotmahlzeit kann sehr kreativ gestaltet werden und hilft zu jeder Tageszeit gegen den Hunger. In Deutschland erlebt diese leckere Zwischenmahlzeit eine regelrechte Renaissance. Deli Reform sucht daher für den neuen Brotaufstrich "Gutes aufs Brot" kreative Brotzeit-Rezepte, mit denen Butterbrote (ganz im Sinne der heutigen Zeit) modern, lecker und als gesunder Beitrag in der Ernährung interpretiert werden.Für die besten Rezepteinsendungen gibt es Geld- und Sachpreise in Höhe von insgesamt 2.000 EUR. Ab sofort können alle Brotzeit-Fans mit ihrem Lieblingsrezept mit Foto mitmachen - Informationen auf rezeptwettbewerb.deli-reform.de.

Passend zur Brotzeit verlosen Forher.de und Deli Reform 10 Mal den "Inspire White Toaster" von Russel Hobbs, der durch sein elegantes, strukturiertes Design überzeugt. Für den individuellen Genuss lässt sich bei dem Inspire White Toaster der gewünschte Röstgrad mithilfe von sechs wählbaren Bräunungsstufen einstellen. Die praktische "Lift&Look" Funktion ermöglicht zudem ein Anschauen des Toastes während des Röstens, ohne den VOrgang zu unterbrechen. Mehr Informationen unter www.russellhobbs.de.

Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 20.11.2018.