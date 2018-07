Allgemein

Gewinnt tolle Genuss-Pakete je im Wert von 50 Euro!

Lecker lunchen mit Houdek

Lunch-Freunde aufgepasst! Für Kantinenmuffel und Currywurstverweigerer hat der bayerische Wurstwarenspezialist Houdek herzhafte Salat-Rezepte für unterwegs kreiert. Der Clou: Kartoffel-, Nudel- und Wurstsalat werden im Glas geschichtet und bleiben so – auch bei sommerlichen Temperaturen – frisch und lecker. Wer es ausgefallener auf dem Speiseplan mag, probiert den Kabanos-Quinoa-Salat oder dreht für den Zoodles-Salat Zucchini und Co. in bunte Spiralen.

Und so funktioniert’s: Am Vorabend die Zutaten im Glas schichten, über Nacht in den Kühlschrank stellen, am nächsten Tag auf einen Teller stürzen und frisch im Büro genießen. Wer im Sommer lieber Outdoor schlemmt, nimmt ein Glas mit Soßen-Einsatz. Dressing über den Salat geben, einmal shaken und direkt aus dem Glas gabeln.

Gut zu wissen! Die Salate sind nicht nur praktisch für die Mittagspause, sondern auch ein leckerer Hingucker beim Picknick oder als Mitbringsel für die Grillparty.

Hunger bekommen? Alle Rezepte gibt es auf www.houdek.bayern.

Und das Beste: Zusammen mit dem bayerischen Wurstwarenspezialisten Houdek verlosen wir fünf Salate-im Glas Schlemmersets mit Kabanos Delikatessen, Rezeptbüchlein und Schneidebrett sowie einem trendigen Ball Mason Jar von Lieblingsglas mit BNTO Lunchbox Einsatz und extra breiter Öffnung zum leichten Befüllen.

Was ihr dafür tun müsst? Liked einfach unsere Facebook-Seite und schreibt in die Kommentare, mit wem ihr gerne mal wieder richtig schlemmen wollt. Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 31.07.2018