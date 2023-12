Allgemein | STAR NEWS

Renata Lusin: Darum feiert die Tänzerin ihre Schwangerschaft

DE Deutsche Promis - Renata Lusin (36) freut sich, dass sie Mama wird. Die Profitänzerin von 'Let's Dance' erwartet mit ihrem Tanzkollegen Valentin Lusin (36) ihr erstes Kind und die Veränderung ihres Körpers findet sie richtig toll.

"Ich will alles nur noch eng anziehen"

Während andere den größer werdenden Bauch lieber verhüllen, neigt sie zum Gegenteil. "Mir gefällt es, die Kurven zu zeigen", erzählte sie RTL. Gerade in der Schwangerschaft kann ich mich richtig sexy zeigen. Ich habe viel mehr Busen!" Den will sie jetzt zeigen. "Ich will alles nur noch eng anziehen." Dass die TV-Tänzerin so überglücklich ist, liegt auch daran, dass es nicht die erste Schwangerschaft ist. Drei Fehlgeburten in den ersten Monaten musste das Paar überstehen, bevor es jetzt mit dem Baby klappte.

Renata Lusin gab das Geschlecht bekannt

Und wie es sich heute gehört, gab es bei Renata Lusin auch eine Gender-Reveal-Party. Zu ihrer großen Freude schaffte es auch ihre Mutter Elvira, aus Russland nach Deutschland zu kommen, um an diesem Moment teilzunehmen. Renata gab dann später auf Instagram bekannt. "Wir bekommen eine kleine Prinzessin." Die Party war eine große Sache für das Paar. "Nach drei Schicksalsschlägen in den letzen Jahren wollten wir endlich mit unseren Liebsten die Schwangerschaft feiern und nicht ständig in den Sorgen verbringen." Dazu gehörte auch, dass die beiden das Handy aus der Hand legten und den Tag mit ihrer Familie und dem Freundeskreis genossen. Es ist aber immer noch ein Traum für beide, dass ihr Kinderwunsch nun endlich in Erfüllung geht. "Wir müssen erstmal alles verarbeiten", schrieb Renata Lusin.

Bild: picture alliance/dpa | Christoph Reichwein

