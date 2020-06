Allgemein | STAR NEWS

Rekordpreis: Kurt Cobains ‘Unplugged’-Gitarre versteigert

DE Showbiz - Dieses Livekonzert bei MTV Unplugged ist legendär: Die Grunge-Band Nirvana ('Come As You Are') spielte ihre Hits 1993 mit Akustikinstrumenten und setzte ihrem Frontman Kurt Cobain († 27) damit ein Denkmal – schon wenige Monate später war der Rockstar tot. Jetzt kam die Gitarre, die er damals spielte, unter den Hammer und erzielte einen Rekordpreis.

Millionenpreis für die Gitarre von Kurt Cobain

Bei Julien's Auctions Music Icons werden nur Einzelstücke wie Kurt Cobains 1959 Martin D-18E-Gitarre angeboten, aber der Preis, den dieses Instrument erzielte, überraschte selbst Experten. Mehr als 6 Millionen Dollar (etwa 5,5 Millionen Euro) legte der höchste Bieter auf den Tisch und machte sie damit zur teuersten Gitarre aller Zeiten und zum teuersten Nirvana-Souvenir. Käufer Peter Freedman bekommt dafür eine von nur sieben Gitarren dieses Typs, die je produziert wurden. Zusätzlich wurde das Instrument nach Cobains Wünschen modifiziert. Freedman konnte es im dazugehörigen, stilecht ramponierten Gitarrenkoffer mitnehmen.

Cobain-Gitarre wird für gute Zwecke ausgestellt

Peter Freedman, der die Firma RØDE Microphones gründete, war bei der Auktion in Beverly Hills vor Ort. Nun plant er, die Gitarre im Rahmen einer Welttournee auszustellen und die Erlöse für Projekte, die darstellende Künste fördern, zu spenden. "Als ich hörte, dass diese Kultgitarre versteigert wird, wusste ich sofort, dass es eine einmalige Chance ist, sie zu bekommen und dafür zu nutzen, über die Kämpfe zu sprechen, die Künstler ausfechten müssen", erklärte der neue Besitzer. "Nirvanas 'Unplugged' ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten und eine der besten Live-Performances, die je gefilmt wurden. Sie hatte einen riesigen Einfluss auf mich."

Und wie schön, dass das gute Stück nicht im Keller eines Sammlers verschwindet, sondern weiter bewundert werden kann und dabei Geld für einen guten Zweck sammelt.