Regisseur Joel Schumacher hatte mehr als 10.000 Sexualpartner

DE Showbiz - Joel Schumacher (80) ist mit Filmen wie 'The Lost Boys' bekannt, mit Werken wie 'Batman & Robin' berüchtigt geworden. In einem längeren Interview blickt der homosexuelle Filmemacher nicht nur auf seine Karriere, sondern auch auf sein Privatleben zurück.

Im zweistelligen Tausender-Bereich

Joel ist bereits öfter auf seine Sexualpartner angesprochen worden – so auch im aktuellsten Porträt, das in 'Vulture' erschienen ist. Dass dies immer wieder Thema ist, liege daran, dass sich der Regisseur einst einen Scherz erlaubt hatte, indem er einem Reporter gesagt habe: "Ich bin überbezahlt, überprivilegiert und übersexualisiert." Eine Lüge sei dies aber keinesfalls gewesen, wie er zugibt, denn: "(Die Sexualpartner) sind wohl im zweistelligen Tausender-Bereich. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Ich habe mit neun Jahren angefangen zu trinken, mit zehn zu rauchen und ich habe sexuell experimentiert, als ich elf war." Auf Nachhaken des Interviewers stellte Joel klar, es müsse sich wohl um mehr als 10.000 Männer handeln, mit denen er im Laufe seines Lebens geschlafen habe.

Joel Schumacher hatte auch Freundinnen

"Ich hatte drei Freundinnen, mit denen ich Sex hatte", fuhr er fort, "und einige der Jungs in meinem Baseball-Team, einige Typen aus der High School. Ich hatte meine erste Liebesaffäre, als ich zwischen 15 und 17 war. Er war 17 bis 19. Das war das erste Mal, das ich wirklich verliebt war – oder sagen wir verknallt. Wir hatten beide Freundinnen." Die hohe Zahl der Sexualpartner sei allerdings gar nicht außergewöhnlich gewesen – gerade in den 70er Jahren sei Sex frei verfügbar gewesen. AIDS habe alles verändert, so Joel Schumacher.

