Regisseur Detlev Buck: Entschleunigung ist gar nicht so schlecht

DE Deutsche Promis - Detlev Buck ist wieder da (58). Der Regisseur ('Karniggels') ist dafür bekannt, dass er wie kein zweiter verschrobene Figuren in ländlicher Umgebung in Komödien umsetzen kann. Jetzt läuft 'Wir können nicht anders' auf Netflix, dabei war ursprünglich ein ganz normaler Kinostart geplant.

"Ich gucke Serien gar nicht mehr zu Ende"

"Er sollte am 3. Dezember ins Kino kommen. Der Verleih hatte aber schon geahnt, dass es zu einer zweiten Welle kommen könnte", so Detlev Buck im Interview mit 'B.Z.' "Da konnte ich auch nicht sagen: 'Haut mal ein paar Hunderttausender für einen kleinen Kinostart raus.' Das Geld wäre weg gewesen." Dabei wird ihm der Streaming-Boom selbst eigentlich fast zu viel: "Es wird gerade so viel seriell produziert, dass man teilweise gar nicht mehr hinterherkommt, was ich auch schade finde. Ich gucke die meisten Serien gar nicht mehr zu Ende, weil mir der Handlungsbogen oft zu breit gespannt wird. Man wird hingehalten. Da kommt man sich wie so ein dämlicher Fisch vor, der einem Köder nachschwimmt."

Detlev Buck kommt lieber auf den Punkt

Das ist nichts für Detlev Buck: "Ich selber erzähle gern Geschichten, die auf den Punkt kommen." Dass Weihnachten dieses Jahr wahrscheinlich anders verlaufen wird als viele Feste zuvor, sieht er mit gemischten Gefühlen, wie auch den gesamten Verlauf der Pandemie. 'Am Anfang dachte ich: „Die Erde schüttelt sich. Das wird ihr jetzt zu viel.' Es ist eine von Menschen verursachte Pandemie, und ich fand es gar nicht mal so schlecht, dass sich alles mal etwas entschleunigt." Doch mittlerweile überwiegen die Schattenseiten. "Dass jetzt wieder alles dicht ist und sich die Menschen noch nicht mal richtig treffen können, lässt viele in Depressionen verfallen", weiß Detlev Buck.