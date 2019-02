Allgemein | STAR NEWS

Reese Witherspoon: Beauty-Tipps von Tochter Ava

Reese Witherspoon (42) verzaubert auf dem roten Teppich mit ihren glamourösen Looks und makellosem Make-Up. Doch wenn sich die Schauspielerin selbst schminken will, geht das in die Hose. Zum Glück hat die Oscar-Preisträgerin eine Expertin im Haus, die ihr zur Seite steht: Ihre Tochter Ava Phillippe (19).

Ava rettet das Make up

Im 'People'-Interview gesteht Reese, kein gutes Händchen für Make up zu haben. Produkte wie Highlighter oder Eyeliner würden sie regelrecht in den Wahnsinn treiben. "Ich lerne viel von meiner Tochter über Make-Up. Wenn ich mich für ein Dinner oder irgendwas schminken muss, dann frage ich: 'Ava, kannst du meinen Lidschatten noch retten?'", verrät der Hollywoodstar über sein Mini-Me.

Früh übt sich

Ava habe Reese geholfen, einen Durchblick bei ihrer Make-Up-Routine zu finden. Die stolze Mama schwärmt über ihren Sprössling: "Sie hat dieses enorme Wissen über Schattierungen. Das ist verrückt." Dabei habe die 19-Jährige bereits früh gelernt, mit Kosmetik umzugehen. Der Filmstar erinnert sich zurück: "Sie wusste bereits mit 17, wie man einen wunderschönen Red Carpet Look kreiert." Dank Ava kann sich Reese Witherspoon also auch ohne ein mehrköpfiges Make-Up-Team für Glamour-Events zurecht machen.

