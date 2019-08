Allgemein | STAR NEWS

Rebecca Immanuel ist sich sicher: So findet man seinen Traummann!

DE German Stars - Momentan dreht sich bei Rebecca Immanuel (48, 'Edel & Starck') alles um die Liebe: Die Schauspielerin dreht gerade die ZDF-Liebeskomödie 'Katie Fforde: Hotel Mama' in den USA und auch privat beschäftigt sie sich gern mit dem Thema. In ihrem Freundeskreis wird die begeisterte Hobby-Psychologin deshalb oft als Ratgeberin in Liebesangelegenheiten hinzugezogen.

Hilfe gegen Liebeskummer

Auch bei Liebeskummer hat Rebecca Tipps parat: "Schreib dir alles auf an Gutem, was du von deinem Verflossenen gelernt hast. Denn in jeder Liebesbeziehung steckt immer ein Stück Gold", so Rebecca im 'B.Z.'-Interview und fügt hinzu: "Dann hast du schon mal den Frieden mit dir. Dann verachtest du dich nicht dafür, dass du mit jemanden, der dich vielleicht betrogen hat, zusammen warst." Das Aufschreiben helfe dem Betroffenen dabei zu realisieren, dass der Verflossene nicht der Richtige war.

Rebecca Immanuel weiß, worauf es ankommt

Doch wie findet man den Mann fürs Leben? Auch auf diese Frage hat die Berlinerin eine Antwort parat: Sie empfiehlt, sich seinen Traummann mit all seinen Vorzügen, Eigenschaften und Hobbys vorzustellen. "Möchtest du, dass er sehr gebildet oder sehr humorvoll ist? Oder möchtest du, dass er sehr sportlich ist, weil du permanent im Fitness-Center bist oder im Grunewald joggst. Was brauchst du wirklich für dein Herz, damit es dir gut geht? Dann stellst du dir das vor!" Und schon ändere sich die "Innensicht" und damit auch die "Ausstrahlung" der Frau. "Dann ziehen sie andere Männer in ihr Leben. Und in diesem Moment findet man seinen Traummann. Das ist wirklich so," garantiert sie. Der Blick in die Zukunft sei dabei entscheidend.

Rebecca Immanuel selbst hat ihren Traummann übrigens längst gefunden: Die Schauspielerin ist verheiratet und Mutter eines Sohnes (9).

