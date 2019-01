Allgemein | STAR NEWS

Rebecca Ferguson: Verheiratet mit einem Phantom

Rebecca Ferguson (35) ist unter der Haube.

Die Darstellerin (‘Mission: Impossible – Fallout’) schützt ihr Privatleben, so gut es geht. Ein Fan von großen, überbordenden Hollywood-ähnlichen Zeremonien ist sie nicht. In den Klatschspalten einschlägiger Blätter findet der Leser sie auch nicht. Da passt es auch, dass Rebecca ganz still und heimlich geheiratet hat, fernab von jedem Zauber und Brimborium. Bei der kleinen Feier waren nur enge Freunde und Familienmitglieder dabei, die sich statt in Anzügen ganz leger in Gummistiefeln eingefunden hatten. Da die Gäste auch Wollsocken und warme Jumper trugen, hat Rebecca schon einmal nicht in Kalifornien geheiratet. Aber wenn sie den Nachnamen ihres Mannes Rory schon nicht verrät, gibt sie auch den Ort der Hochzeit nicht preis. Im Gespräch mit ‘Extra’ schmunzelt sie nur: "Die Hochzeit war nur für uns und die Familie. Wir haben ein kleines Farmhaus für Freunde und Familienmitglieder gemietet." Dabei bedeute Rebecca die Institution Ehe rein gar nichts. Verändert habe sich im Leben von ihr und Rory damit auch nichts: "Ich bin nicht sehr religiös. Ich glaube an Liebe."

Die Hochzeitsgäste haben sich mit Tischtennis und anderen Spielen wie Snooker vergnügt und dürften froh über eine entsprechend lockere Zeremonie gewesen sein. Rebecca hatte sich auch gegen ein Hochzeitskleid entschieden und stattdessen für ein leichteres Outfit: "Ich habe einen schönen Rock getragen, den ich kürzen kann und für den ich Taschen fertigen lassen kann, wenn wir diesen Sommer in Griechenland sein werden."

Rebecca Ferguson ist eben praktisch veranlagt. Im vergangenen Sommer hatte sie ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Sie ist auch Mutter eines elfjährigen Sohnes, dessen Vater Rebeccas ehemaliger Freund Ludwig Hallberg ist.

