Reality-Star Rob Kardashian und Model Blac Chyna: Streit um den Unterhalt endlich beigelegt

Der Streit ist vom Tisch: Reality-Star und Unternehmer Rob Kardashian (32, 'Keeping Up With the Kardashians') und Model Blac Chyna (30) haben sich auf Unterhalt für ihre gemeinsame Tochter, die zweijährige Dream, geeinigt.

Hat Blac Chyna Rob Kardashians TV-Karriere zerstört?

Zur Erinnerung: Der jüngere Bruder von Kim Kardashian (38) und Blac Chyna trennten sich 2017, kurz nach der Geburt der kleinen Dream. Nach der Trennung zahlte Rob seiner Ex monatlich umgerechnet knapp 18.000 Euro Unterhalt, bis er sich im letzten Jahr dann darum bemühte, diesen Betrag zu reduzieren. Begründung: Er könne sich dieses Unterhaltsarrangement nicht länger leisten. Er sei nicht mehr so oft im TV erschienen, was in erster Linie mit Blac Chyna zu tun habe, die ihn mit einer einstweiligen Verfügung von sich und dem Kind fern halten wollte.

Keiner zahlt Unterhalt

Nach vielen Monaten des teilweise recht öffentlichen Streits hat man jetzt wohl endlich eine einvernehmliche Lösung gefunden. Das zumindest berichtet 'The Blast'. Der Streit wurde außergerichtlich beigelegt. Nicht näher genannten Insidern zufolge haben sich die beiden darauf geeinigt, dass keine Partei der anderen Kindesunterhalt zu zahlen habe. Zudem soll immer der- oder diejenige für Dream aufkommen, bei dem die Kleine sich gerade aufhält. Zuvor hatte Rob Kardashian rund 2.500 Euro Unterhalt monatlich von Blac Chyna verlangt, da sie als Model und Unternehmerin wesentlich erfolgreicher sei als er. Jetzt können beide endlich nach vorn schauen.

