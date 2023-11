Allgemein | STAR NEWS

Reality-Check für Reality-Star: Dana Feist ist erschüttert über Gigis Untreue

DE Deutsche Promis - Dana Feist (26) kann es nicht fassen – ihre Liebe zu Gigi Birofio (24) ist zerbrochen. Wie sie RTL unter Tränen berichtete, konnte sie sein Verhalten nicht länger hinnehmen: “Er war mir untreu und das zu hundert Prozent“, sagte sie weinend im Interview.

Dana Feist ist wieder Single

Ob 'Love Island' oder 'Sommerhaus der Stars' – die glänzenden Fassanden der Reality-TV-Welt können täuschen, denn dahinter lauern alltägliche Probleme. So hatte Dana ihrem Gigi dessen Liebesschwüre geglaubt, an denen am Ende nichts dran war. Nachdem sich die beiden auf einem Festival kennengelernt und viele Gemeinsamkeiten festgestellt hatten, wurden sie ein Paar – doch erst als sie nicht zusammen sein konnten, wurde ihre Liebe bekannt. Denn einsam im RTL-Dschungelcamp stellte Gigi im Februar 2023 fest: “Ich vermisse meine Perle, meinen kleinen Diamanten. Sie fehlt mir sehr hier! Sie ist mir das Wichtigste momentan im Leben. Ich würde sehr, sehr vieles für sie tun!“ Und als sie gemeinsam ins 'Sommerhaus der Stars' zogen, schwärmte er noch: "Sie macht mich zu einem glücklichen Menschen.“ Doch offenbar nicht glücklich genug.

Gigi auf Abwegen

“Mein Kopf ist zum Teil leer, weil ich mir nicht Gedanken machen möchte, um mich nicht weiter runterzuziehen… manchmal kommt dann wieder alles hoch“, beschreibt Dana Feist ihr gegenwärtiges Gefühlschaos im RTL-Interview. Eine Woche lag die Trennung da zurück. Sie bereut, Gigi seinen sogar eingestandenen Fehltritt im Sommer verziehen zu haben: “Das war auch mein persönlicher Fehler, dass ich das verziehen hatte und nicht direkt gegangen bin, weil danach war er dann auch sehr respektlos zu mir und hat das auch irgendwie nicht geschätzt, dass ich ihm verzeihen habe.“ Gigi und seinem Management gefallen die offenen Worte gar nicht, von PR-Tricks ist die Rede. Doch sie steht zu ihren Worten: “Er ist enttäuscht, weil ich jetzt halt darüber reden will, weil er auch nicht geglaubt hat, dass ich mal den Mund aufmache.“ Und da wurde Gigi nun von Dana Feist eines Besseren belehrt.

Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

