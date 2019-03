Allgemein | STAR NEWS

Raúl Richter: Das ist seine neue Freundin!

Es ist offiziell: Raúl Richter (32, 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten') ist wieder in festen Händen. Nachdem er sich vor kurzem 'Gala' gegenüber lediglich in Andeutungen erging und nicht erzählen wollte, wer die Neue an seiner Seite ist, hat er die Beziehung jetzt öffentlich gemacht. Wie soll es anders sein, mit einem Posting auf Instagram, das ihn und seine Freundin in Karnevalskostümen zeigt.

Raúl Richters 'Couplegoals'

Doch wer genau hinsieht, wird schnell stutzig: Kennt man die Blondine an seiner Seite nicht? In der Tat! Wie 'Gala' berichtet, handelt es sich bei der hübschen jungen Dame um Vanessa Schmitt (21). Die ehemalige 'Miss Tuning' war bis September 2018 noch mit Model Nico Schwanz (41) liiert. Daran, dass Vanessa und Raúl ein Paar sind, bestehen derweil keine Zweifel, hat er doch sein Posting mit dem Hashtag 'Couplegoals' versehen.

Endlich wieder glücklich

Fans werden sich für den 'GZSZ'-Star freuen, der lange Zeit solo unterwegs gewesen ist. Seine Beziehung mit seiner 'GZSZ'-Kollegin Valentina Pahde (24) ging bereits im Herbst 2016 in die Brüche. Während Raúl Richter und seine neue Freundin also den Karneval in vollen Zügen genießen, ist auch Vanessas Ex mittlerweile das Glück wieder hold: Nico Schwanz ist mit der 'Let's Dance'-Tänzerin Ekaterina Kalugina (25) zusammen.

© Cover Media