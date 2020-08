Allgemein | STAR NEWS

Rätsel um Infektion: Melanie Müller mit Coronavirus infiziert

DE German Stars - Die gute Nachricht vorweg: Melanie Müller (32) geht es gut. Die Sängerin ('Gib mir ein M') und ehemalige Dschungelkönigin hat sich zwar mit dem Coronavirus infiziert, doch sie ist weitgehend symptomfrei, wie sie gegenüber RTL versicherte.

"Alle positiv"

In ihrer Instagram Story hatte sie zuvor verkündet: "Ihr wisst, ich bin eingesperrt in Quarantäne. Denn wir haben hier Corona. Alle positiv. Es ist nicht schön, aber wir müssen da durch." Angefangen hatte es mit ihrem Mann Mike Blümer. Der hatte sich testen lassen, nachdem er seinen Geschmackssinn verloren hatte — eines der häufigsten Warnzeichen für Corona. Am Donnerstag (20. August) dann das Ergebnis: positiv. Auch die Kids haben sich anscheinend infiziert. Doch wie das Virus in die Familie kam, ist bislang ein Rätsel, erklärte Melanie Müller gegenüber 'Bild': "Ich habe keine Ahnung, wo ich mir das Virus eingefangen haben soll."

Melanie Müller hat keine Symptome

Während Melanie symptomfrei davonzukommen scheint, hat es Mike schlimmer erwischt. "Dem geht es bisher noch nicht gut. Der liegt seit letztem Sonntag flach. Ich werde ein bisschen unruhig. Aber das kann bis zu 14 Tagen dauern, sagte der Arzt zu uns", so der Ballermann-Star zu RTL. Schon am Wochenende musste Melanie ihre Pläne der Infektion wegen umschmeißen.

Eigentlich hatte die Sängerin am Samstag das Restart19-Konzert mit Tim Bendzko (35, 'Keine Maschine') in der Leipziger Arena besuchen wollen. Dort sollte mit 2.000 Probanden getestet werden, ob man mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen langsam wieder über Großveranstaltungen nachdenken kann. Die kommen für Melanie Müller erst einmal nicht in Frage.