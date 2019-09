Allgemein | STAR NEWS

Rapperin Nicki Minaj über Gewalt gegen Frauen: “Ich dachte, Liebe tut weh”

DE Showbiz - Sängerin Nicki Minaj (36, 'Bang Bang'), der mit Kenneth Perry verlobt ist, startete gestern in den Monat September mit einem Twitter-Post über schmerzhafte Beziehungen und forderte ihre Anhänger auf, mehr Mitgefühl mit Frauen in solchen Partnerschaften zu haben. "Statt zu lachen und gemeine Dinge zu sagen, versucht lieber gute Ratschläge zu geben und ihr zu helfen, ihr Selbstwertgefühl zu steigern", schrieb die Sängerin. "Wir haben das alle erlebt. Ich habe meine Eltern gesehen, wie sie ständig gestritten haben, sich aber nie scheiden lassen haben. Deshalb dachte ich, dass das normal ist."

Sicherheit statt Angst

Schlimmer noch: Nicki Minaj habe viele Jahre lang gedacht, dass Liebe weh tun muss. Weil sie selbst diese schmerzhafte Erfahrung machen musste, fühlt die Sängerin nun mit betroffenen Personen mit. "Ich könnte niemals jemanden dafür verachten… Es ist nicht einfach, den anderen zu verlassen. Vor allem in einer Welt mit Instagram, wo alle Menschen nur Beziehungsfotos posten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ein Mann sollte einem das Gefühl von Sicherheit vermitteln, nicht Angst", fügte sie hinzu.

Nicki selbst war einst in einer Beziehung mit einem Mann, der handgreiflich wurde, und erinnert sich in ihrem Beitrag daran zurück: "Ich erinnere mich daran, dass ich Angst hatte, etwas zu sagen, weil ich nie wusste, in welcher Laune er war und fürchtete, dass ich das Falsche sagte und geschlagen werde. Der Unterschied ist jetzt, dass ich das Gefühl habe, unterstützt zu werden und sicher zu sein, geschätzt und bedingungslos geliebt zu werden."

Nicki Minaj hat Selbstliebe gelernt

Doch um an diesen Punkt zu kommen, musste sie erst ihre persönliche Einstellung sich selbst gegenüber ändern. "Ich musste erst lernen, mich selbst zu lieben. Wenn du es nicht zulassen würdest, dass ein Mann so deine Mutter, deine Schwester oder beste Freundin behandelt, weil du sie liebst, dann würdest du ihn auch dich so nicht behandeln lassen, weil du dich selbst liebst. Es geht nicht darum, jemanden für etwas zu verurteilen. Das machen wir viel zu häufig. Baue diejenige lieber auf", so Nicki Minajs Rat.

