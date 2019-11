Allgemein | STAR NEWS

Rapper T.I.: Jungfräulichkeit seiner Tochter wird regelmäßig überprüft

DE Showbiz - T.I. (39), mit gebürtigem Namen Clifford Harris, ist ein Helikopter-Vater – und als solcher ein Extrem, denn ihm ist besonders wichtig, dass seine 18 Jahre alte Tochter Deyjah Harris auf den richtigen Moment wartet, bis sie zum ersten Mal Geschlechtsverkehr hat.

Alles, wie es sein soll

Im 'Ladies Like Us'-Podcast sorgte T.I. für Furore, als er gefragt wurde, ob er mit seiner Tochter denn über Sex gesprochen habe. In der Tat habe er das, wie er in seiner Antwort verriet: "Deyjah ist jetzt 18 Jahre alt. Sie hat gerade ihr Abitur gemacht und befindet sich jetzt im ersten Semester an der Uni. Sie findet sich jetzt selbst im Leben zurecht. Und ja, wir haben nicht nur über Sex gesprochen, wir gehen auch einmal im Jahr zum Gynäkologen, um ihr Jungfernhäutchen zu überprüfen. Ich kann sagen, dass ihr Jungfernhäutchen noch vorhanden ist."

T.I. wird harsch kritisiert

Das dürfte die Zuhörer beruhigt haben. Oder auch nicht. Kurz nach der Veröffentlichung des Podcasts meldeten sich sogleich Horden an aufgebrachten Zuhörern zu Wort, unter ihnen auch einige Stars, die das Verhalten des Rappers für unangemessen halten – um es milde auszudrücken. Chrissy Teigen (33) etwa twitterte: "Hätte wirklich nicht gedacht, dass wir heute über Jungfernhäutchen sprechen würden. Oder über T.I." 'Handmaid's Tale'-Star Madeline Brewer (27) ging noch einen Schritt weiter: "Da wird mir wirklich übel. Es ist widerlich. Das ist kein Verhalten, über das man lachen sollte. Das ist ein widerwärtiges, bösartiges Verhalten, das er an den Tag legt, indem er das Leben seiner Tochter kontrolliert und ihren Körper und ihre Privatsphäre." T.I. ging im Podcast noch einen Schritt weiter, indem er interessierten Männern davon abriet, mit seiner Tochter zu flirten: "Wer will schon eine Jungfrau? Wirklich? Die ganze Arbeit ..."