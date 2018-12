Allgemein | STAR NEWS

Ramona Stöckli: Ex-Bachelor-Kandidatin im Babyglück

Ramona Stöckli (36) freut sich über Nachwuchs.

2013 versuchte die Schweizerin ihr Glück bei der Kuppelshow 'Der Bachelor'. Doch im Finale musste sie sich geschlagen geben und ohne die letzte Rose von Model Jan Kralitschka (42) nach Hause fahren. Ihre große Liebe fand Ramona trotzdem – nur nicht vor den Fernsehkameras. Mit ihrem Freund Peter ist die Fitnesstrainerin seit über einem Jahr zusammen und bis über beide Ohren verliebt. Nun wurde das Paar Eltern seiner ersten gemeinsamen Tochter, wie die 36-Jährige in einem emotionalen Social-Media-Post verkündet.

Zu einem Foto, auf dem man die Füße ihres Nachwuchs sehen kann, gibt Ramona preis: "Wenn aus Liebe Liebe wird. Am 27.11.2018 kam um 17:52 Uhr unsere kleine Maus Clea Sophie zur Welt." Dabei sei nicht alles wie geplant gelaufen. Doch der TV-Star konnte auf die Unterstützung seines Partners zählen: "Trotz finaler Not-Section kann ich von einer wundervollen und schönen Geburt sprechen und ich bin dir, Peter, unendlich dankbar, mit wie viel Ruhe du an meiner Seite standest. Ohne die Kraft, Liebe und Bestärkung, welche du mir geschenkt hast, hätte ich mich wahrscheinlich nicht so sehr fallen lassen können."

Jetzt genießen die Schweizerin und ihr Freund ihr frischgebackenes Elternglück. Ramona Stöckli schwärmt: "Es ist nicht mit Worten zu beschreiben, was das mit einem macht und was für ein Gefühl einen dabei überkommt, wenn man sein eigenes Baby zum allerersten Mal im Arm hat."

