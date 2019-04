Allgemein | STAR NEWS

Rammstein: Video-Release der besonderen Art

Rammstein begeistert weltweit die Fans. Kein Wunder, die Band rund um Till Lindemann (56) weiß, wie man provoziert und sich in Szene setzt. Auch die neueste Single 'Radio' samt Musikvideo wurde nun medienwirksam veröffentlicht – und lockte unzählige Menschen auf die Straßen.

Auf den Straßen von Köln und Berlin

Eine große Menschenmenge drängte sich am Donnerstag, den 25. April, vor eine Hauswand in der Torstraße in Berlin-Mitte, eine ähnliche Szenerie spielte sich in der Kölner Südstadt ab. Der Grund für den Menschenauflauf: Rammstein hatte angekündigt an diesen Spots das neue Musikvideo 'Radio' erstmals zu präsentieren. Gegen Abend wurde 'Radio' an die Hauswand projiziert, die Single ertönte dazu aus Lautsprecherboxen.

Begeisterung bei den Fans

Die neue Single über die großen Zeiten des Radios, das einst die Menschen zusammenbrachte und faszinierte, begeisterte die Fans, die das Lied in Köln und Berlin bei der Übertragung feierten.

Ein Jahrzehnt ist es her, dass Rammstein 'Liebe ist für alle da' veröffentlichen. Am 17. Mai erscheint nach langem Warten nun endlich das neue Album der Kultband.

