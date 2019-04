Allgemein | STAR NEWS

Rammstein: Gleich zwei Teaser für neues Album

Eins muss man den Fans von Rammstein lassen: Sie sind geduldig. Seit zehn Jahren warten die Anhänger der Band ('Du hast') auf neues Material, im kommenden Monat soll die Geduld endlich belohnt werden.

Neues Album scheibchenweise

Nicht nur einen, sondern gleich zwei kurze Clips mit Musik vom neuen Album haben die Rocker um Frontmann Till Lindemann (56) jetzt veröffentlicht. Dabei schrammeln die Gitarren laut wie eh und je, allerdings sind die Kostproben derart kurz, dass wir keinen Gesang zu hören bekommen. 'Zeig dich' und 'Radio' heißen die Tracks, deren Ausschnitte die Band als Kostprobe auf YouTube hochgeladen hat. Beide sammelten innerhalb von nicht einmal 24 Stunden bereits über eine halbe Million Klicks auf der Streaming-Plattform. Trotz der Kürze machen die kleinen Leckerbissen natürlich schon jetzt Appetit auf mehr.

Doppelschlag für Rammstein-Fans

Nachdem Rammstein in den vergangenen Jahren zwar fleißig getourt haben, aber eben kein neues Material veröffentlichten, werden Fans 2019 für ihre Treue gleich doppelt entschädigt. Am 17. Mai wird zunächst das Album erscheinen, dessen Namen wir bislang noch nicht wissen, kurz darauf geht es für die Band bereits wieder auf Tour. Publicity gibt es im Vorfeld schon ausreichend – als im letzten Monat die erste neue Single 'Deutschland' herauskam, brachten die Helden der Neuen Deutschen Härte ein Skandalvideo auf den Markt, in dem Szenen einer KZ-Hinrichtung zu sehen sind. Die Provokation ging auf: Knapp 35 Millionen Mal wurde der Song bereits auf YouTube angeklickt.

