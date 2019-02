Allgemein | STAR NEWS

Rami Malek: Panik nach Sturz von der Oscar-Bühne

Schauspieler Rami Malek (37) erlebte einen Schock, nachdem die Oscar-Verleihung schon vorbei war, denn er stolperte von der Bühne. Rettungssanitäter waren aber sofort zur Stelle und kümmerten sich in Windeseile um den Darsteller, der zum Glück unverletzt blieb.

Ins Leere getreten

Rami Malek ist von der Bühne gefallen. Der Darsteller hat am Sonntag [24. Februar] einen Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Freddie-Mercury-Biopic 'Bohemian Rhapsody' bekommen. Es sollte für Rami aber bald ein böses Erwachen geben, denn nach der Oscar-Veranstaltung fiel er von der Bühne. Bislang ist nicht klar, warum Rami nach dem Abschluss des Events noch einmal auf der Bühne war, doch auf Bildern ist der Schrecken auf seinem Gesicht klar zu erkennen, als er plötzlich ins Leere tritt. Bruchteile von Sekunden später fällt Rami die Treppe zur Bühne herunter. Zwar eilten sofort die Umstehenden zum Schauspieler, um zu sehen, ob es ihm gut geht, die Veranstalter wollten allerdings nichts dem Zufall überlassen und sicherstellen, dass Rami keine Blessuren davongetragen hat. In Windeseile waren Rettungssanitäter an seiner Seite, die ihn in die erste Reihe brachten, um ihn dort zu behandeln. Zugleich platzierten sie orangene Warnhüte um die Treppe.

Alles halb so wild

Allzu schlimm scheint der Sturz jedoch nicht gewesen zu sein, denn nur wenig später posierte Rami mit seinen strahlenden Oscar-Kollegen Mahershala Ali (45), Regina King (48) und Olivia Colman (45) für ein Foto, auf dem nur glückliche Gesichter zu sehen sind. Rami sorgte auch für einen der süßesten Momente des Abends, der sofort im Netz die Runde machte: Nachdem sein Name als Gewinner in der Kategorie 'Bester Hauptdarsteller' fiel, konnte er nicht umhin, seiner Partnerin Lucy Boynton (25) einen leidenschaftlichen Kuss zu geben. Natürlich dankte er der schönen Blondine auch anschließend in seiner Rede.

