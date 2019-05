Allgemein | STAR NEWS

Ralf Möller: Mit veganer Ernährung zu mehr Energie

Ralf Möller (60) fühlt sich besser als je zuvor. Jahrzehntelang war der Bodybuilder und Darsteller (‘Gladiator’) begeisterter Fleischesser, der sich kaum etwas Schöneres vorstellen konnte, als in ein saftiges, blutiges Steak zu beißen. Doch das gehört jetzt der Vergangenheit an: Ralf ist Veganer geworden.

Neues Lebensgefühl

Inspiriert wurde er von seinem guten Freund Franco Carlotto, der selbst Bodybuilder und sechs Mal zu ‘Mr. World Fitness’ ernannt wurde. Franco ist selbst Veganer und legte Ralf ans Herz, doch mal die Ernährung umzustellen. Der gebürtige Deutsche hörte sich Franco an und war bereit, es auszuprobieren. Das ist jetzt ein Jahr her, und seitdem verzichtet Ralf nicht nur auf Fleisch und Milchprodukte, sondern auch auf raffinierten Zucker. Im Interview mit ‘FITBOOK’ kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Meine Energie wurde schlagartig besser. Es hat sich angefühlt, als ob ein verstopftes Rohr freigepustet wird." Ralf Möller ist davon überzeugt, dass seine Blutgefäße durch jahrzehntelanges Fleischessen stark belastet waren. Jetzt fühlt sich alles besser an.

Nur Vorteile?

Gleichzeitig muss Ralf aber zugeben, auch Fisch zu essen, wenn er in Deutschland unterwegs ist. Das hat auch einen ganz einfachen Grund: Der Schauspieler wohnt und arbeitet in den USA, wo es – laut ihm – die schmackhaftesten veganen Produkte überhaupt gebe. Deutschland habe da noch einiges aufzuholen, mahnt Ralf. Wenn er also einmal in seinem Heimatland ist, greift er lieber zu frischem Fisch als zu abgepacktem veganen Essen, das ihm nicht schmecke. Und wie ist das mit Blähungen, unter denen Veganer anfangs oft leiden? Da muss Ralf Möller lachen: "Da muss man durch. Das geht dann weg. Dafür stinkt es dann nicht mehr so, wenn man sein Geschäft macht!"

