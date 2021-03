Allgemein | STAR NEWS

Ralf Moeller: Der Lockdown ist ein Liebestöter

DE Deutsche Promis - Ralf Moeller (62) ist seit schon länger Single. Gerade im Lockdown ist es schwierig mit der Liebe, findet der Schauspieler ('Gladiator'), dessen Ehe 2013 geschieden wurde.

Rücksicht auf Mama und Papa

"Zum Frauen kennenlernen ist ein Lockdown nicht optimal. Und geküsst wird bei mir aktuell sowieso nur nach einem Corona-Test", erzählte der Star im Interview mit 'Bild'. Der Grund? Der Hollywood-Recke wohnt in der Pandemie gemeinsam mit seinen Eltern in Recklinghausen. Die 84 und 91 Jahren alten Senioren will Ralf natürlich nicht anstecken. Doch auch vor Corona hatte man lange niemanden an der Seite des Bodybuilders gesehen. Dahinter steckt allerdings Methode: "Meine Liebesabenteuer finden meistens unter dem öffentlichen Radar statt (…) Erst wenn ich mir wirklich sicher bin und sie genug auf das Leben an meiner Seite vorbereitet habe, würde ich sie mal mit auf einen Roten Teppich oder eine schöne Abendveranstaltung nehmen."

Wobei Ralf Moeller schwach wird

Schließlich würden seine Partnerinnen immer gleich von Paparazzi bestürmt: "Ich als mehr oder weniger bekannte Person muss eine Frau an dieser Stelle ein bisschen schützen, das kann schon anstrengend sein." Wie sieht Mrs. Right denn für Ralf Moeller aus? "Sportlich wäre schon gut, bin ich ja auch", so der Star. "Und wenn man dann zusammen Fitness machen kann, ist das doch eine nette Gemeinsamkeit." Ein schüchternes Mäuschen an seiner Seite kann er sich nicht vorstellen: "Frech darf sie auch sein, ich kriege ganz gerne etwas Kontra, das kann ich aushalten."

Wie so oft führt auch beim ehemaligen Mr. Universum Liebe durch den Magen: "Ich fände es toll, wenn eine Frau mir einen veganen Kuchen backen kann, den esse ich so gerne. Da würde ich schon schwach werden, ein großer Pluspunkt." Findet Ralf Moeller also bald eine Bäckerin, die auch Paparazzi Kontra geben kann? Man gönnt es ihm.

Artikel zum Thema Ralf Moeller: Man muss sich nicht quälen