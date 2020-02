Allgemein | STAR NEWS

Rage Against The Machine sammelt 2,8 Millionen Euro für wohltätige Zwecke

DE Showbiz - Nach neunjähriger Pause meldet sich Rage Against The Machine in diesem Jahr mit der 'Public Service Announcement Tour' wieder zurück. Die Ticketverkäufe sind in vollem Gange und die Band hat beschlossen, einen Teil der Einnahmen wohltätigen Organisation zukommen zu lassen. Zusätzlich werden 10 Prozent der Tickets in jeder Stadt, in der die Rockstars auftreten, zurückgehalten, um diese zu einem höheren Preis zu verkaufen. Auch dieses Geld wird für wohltätige Zwecke verwendet.

Rache Against the Machine kämpft gegen den Schwarzmarkt

Auf Instagram verkündete Gitarrist Tom Morello (50) nun, dass Rage Against The Machine eine beträchtliche Summe für wohltätige Zwecke eingenommen hat. Außerdem soll es der Band gelungen sein, Drittanbieter abzuwehren, die Tickets zu überhöhten Preisen weiterverkaufen. "Bisher konnten wir ungefähr 85% der Schwarzmarkthändler blockieren, die versuchen, Tickets zu kaufen, und in zwei Tagen über 3.000.000 Dollar (rund 2.770.000 Euro) für wohltätige Zwecke sammeln", schrieb er. "Es gibt immer noch nervige Schwarzmarkthändler (und Fehlinformationen). Wir schätzen die überwältigende Nachfrage und diskutieren die nächsten Schritte, um sicherzustellen, dass mehr von euch kommen können, um uns zu sehen."

Rage Against The Machine kommt nach Berlin

Am 26. März findet das erste Konzert in El Paso (Texas) statt, weitere Auftritte sind unter anderem auch in Kanada, Großbritannien, Frankreich, Polen und Österreich geplant. Der einzige Auftritt von Rage Against the Machine in Deutschland ist am 6. September auf dem Lollapalooza-Festival in Berlin geplant, am 10. September gibt die Rockband das letzte Konzert im Zuge der Tournee im polnischen Krakrow.

