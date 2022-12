Allgemein | STAR NEWS

Rage Against the Machine: Bassist Tim Commerford hat Krebs

DE Showbiz - Tim Commerford (54) hat in einem Interview erstmals über seine Krebserkrankung gesprochen. Der Bassist von Rage Against The Machine ('Killing In The Name') hatte seine Diagnose kurz vor der Tour der Rockband erhalten.

Eine Frage des Glücks

Die Krankheit wurde mehr oder minder durch Zufall entdeckt, wie der Musiker berichtete. Um eine Lebensversicherung abzuschließen, musste er sich gründlich untersuchen lassen, dabei waren ungewöhnliche Werte festgestellt worden: Der Rockstar hat Krebs. "Ich hatte mit ernstem Sch*** zu kämpfen. Kurz bevor ich mit Rage auf Tour ging, wurde mir die Prostata entfernt, ich habe Prostatakrebs", erzählte der im Gespräch mit SPIN. Das habe ihn hart getroffen, denn er pflegt einen gesunden Lebensstil. "Ich bin jemand, der stolz darauf ist, in Form zu sein und auf mich achtzugeben. Aber das ist etwas, wo man entweder Glück hat oder eben nicht."

Wo Tim Commerford Hilfe bekommt

Tim Commerford gestand, dass "sein ganzes Leben" sich in dem Augenblick änderte, als er seine Diagnose erhielt. Es sei bislang eine "brutale psychologische Reise" gewesen, doch er versuche nach wie vor, positiv in die Zukunft zu blicken. Seine Familie und auch seine Bandkollegen seien ihm eine große Hilfe. Zudem holt er sich Rat bei einem Promi, der selbst nur zu gut weiß, was der Musiker durchmacht. "Ich bin mit Lance Armstrong befreundet und er hat mir guten Rat gegeben, der womöglich mein Leben verlängert", so Tim. Der einstige Radprofi, der selbst den Krebs besiegt hat, hat eine Stiftung für krebskranke Menschen wie Tim Commerford.

Bild: INFphoto.com

