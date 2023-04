Allgemein | STAR NEWS

Rachel Weisz und Daniel Craig: Keine gemeinsamen Filme in Planung

DE Showbiz - Die Liebesgeschichte von Rachel Weisz (53, ‘Der ewige Gärtner’) und Daniel Craig (55, ‘Casino Royale’) begann zwar am Filmset, aber das fast 12 Jahren glücklich verheiratete Paar plant derzeitige keine gemeinsamen Projekte. Wie Rachel am Sonntag (16. April) in der NBS-Show ‘Sunday TODAY’ ihrem Gastgeber Willie Geist verriet, arbeitet sie lieber allein. Das helfe auch dabei, das Privatleben der Familie zu schützen, erklärte sie.

Ihr Privatleben ist ihr heilig

"Ich glaube derzeit nicht, dass wir es noch einmal machen werden", sagte Rachel, die Daniel erstmals 1994 traf, aber erst 2010 beim Dreh zum Mystery-Thriller ‘Dream House’ mit ihm zusammenkam. "Ich denke, wir lieben wirklich unser Privatleben als Familie. So gehen wir getrennt zur Arbeit." Die beiden drehten nicht nur schon zusammen, sondern spielten auch gemeinsam Theater – am Broadway traten beide in dem Stück 'Betrayal' auf. "Wir haben diese Erfahrung wirklich genossen, aber so können wir uns abwechseln, erläuterte sie. So kann ich mit der Familie zuhause bleiben, wenn er arbeitet. Wir wechseln uns ab. Wenn wir gleichzeitig etwas vorhaben, ist das weniger ideal."

Rachel Weisz macht sich nichts aus Ruhm

Daniel und Rachael sind seit 2011 verheiratet und leben mit ihrer vierjährigen Tochter in Brooklyn. Sie hat bereits einen 16-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung, er eine 31-jährige Tochter. In einem Interview, das sie dem ‘Observer’ gab, erklärte Rachel, dass Ruhm für sie "nicht wirklich existiert". "Celebrity – das bedeutet mir gar nichts. Und es nicht schwer, nicht bei Events aufzukreuzen. Es ist nicht schwer, ein Privatleben zu haben. Das Leben kann schwierig sein, das Leben als Familie kompliziert, aber ich weiß gar nicht, was ‘Celebrity’ bedeuten soll. Ich sehe mich nicht so", verriet Rachel Weisz, der ihr Alltag mit Daniel Craig wichtiger ist als Auftritte auf dem roten Teppich.

Bild: Walter McBride/INFphoto.com

Weitere Artikel