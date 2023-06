Allgemein | STAR NEWS

“Quotenkind“ statt Schauspieler: Sigmar Solbach kritisiert Florian Silbereisen

DE Deutsche Promis - Beide spielen in Hauptrollen in beliebten TV-Serien, aber da hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf, findet Sigmar Solbach (76, ‘Dr. Stefan Frank’), der sich über Quereinsteiger Florian Silbereisen ärgert. Der Showmaster und Sänger ist seit 2019 Kapitän auf dem ZDF-'Traumschiff', doch verfügt er wirklich über die nötigen Qualifikationen?

Sigmar Solbach mag das ‘Traumschiff’ nicht mehr

Seit Florian den Fernseh-Dampfer über die Weltmeere schippert, mag Sigmar die Serie nicht mehr. "Jeder sollte bei seinen Leisten bleiben", erklärte er gegenüber der Zeitschrift ‘Revue Heute’. Silbereisen sei "vielleicht ein guter Entertainer und guter Mensch. Aber er ist kein Schauspieler." Als Naturtalent in Sachen Schauspielerei sieht sein Kritiker ihn nicht, sondern: "Silbereisen ist ein Quotenkind, auch beim 'Traumschiff'", findet Sigmar Solbach. "Man verspricht sich davon, dass diejenigen, die seine Schlagersendungen gucken, ihn auch als Kapitän sehen wollen." Das müsse wirklich nicht sein: "So was hätte das öffentlich-rechtliche Fernsehen gar nicht nötig", sagte der TV-Star.

Nicht der einzige Kritiker von Florian Silbereisen

Mit seiner Meinung steht Solbach nicht allein da. Als die Neubesetzung bekannt wurde, berichtete ‘Bild’, dass Schauspieler Timothy Peach auf Facebook schrieb: "Ein Schlag ins Gesicht für jeden ausgebildeten Schauspieler." Die mittlerweile verstorbene Heide Keller, die als Chefhostess Beatrice jahrzehntelang zum Inventar des Traumschiffs gehörte, sprach von einer “Fehlbesetzung“ und klagte gegenüber ‘Gala’: "Ich hätte mir gewünscht, dass man mit dem Erbe von Wolfgang Rademann klüger und liebevoller umgegangen wäre.“ Etwas positiver, aber recht vage äußerte sich hingegen Harald Schmidt, der als Kreuzfahrdirektor Schifferle mit Silbereisen über die Weltmeere reist: "Fantastisch. Ich gratuliere allen Beteiligten zu dieser Entscheidung", sagte er 2019. Was auch immer Sigmar Solbach und andere kritische Stimmen an der Besetzung auszusetzen haben, solange die Quote beim ZDF stimmt, wird Florian Silbereisen das Ruder wohl in der Hand behalten.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Barbara Insinger/Geisler-Fotopress

