Prinzessin Diana: Kleid vom legendären Travolta-Tanz wird versteigert

DE Showbiz - Prinzessin Diana († 36) wird noch heute als Stilikone bewundert und ihre Kleider werden ausgestellt wie Kunstwerke. Eines ihrer berühmten Abendgewänder wird nun versteigert und man rechnet damit, dass es für etwa 350.000 Pfund (rund 410.000 Euro) den Besitzer wechseln wird.

Magischer Moment: Prinzessin Diana mit John Travolta

Als Prinzessin Diana 1985 mit ihrem damaligen Ehemann Prinz Charles in die USA reiste, fand ihnen zu Ehren eine Galadinner statt. US-Präsident Ronald Reagan und seine First Lady Nancy begrüßten die Royals im Weißen Haus und nach dem Essen wurde getanzt. Um Mitternacht spürte die damals 24-jährige Lady Di, wie ihr jemand auf die Schulter klopfte: Hollywood-Superstar John Travolta, damals 31 und wegen seines sexy Auftritts in 'Saturday Night Fever' auch von der Prinzessin bewundert. Er forderte sie zum Tanzen auf und die Bilder von der Prinzessin und dem Filmstar gingen um die Welt. Nicht zuletzt, weil sie in ihrem wunderschönen dunkelblauen Samtkleid wieder mal eine hervorragende Figur machte.

Traumkleid wird in London versteigert

Das berühmte Kleid wurde 1997 in New York bei einer Wohltätigkeitsauktion erstmals versteigert. Jetzt soll es im Dezember in London erneut unter den Hammer kommen. Bei Kerry Taylor Auctions rechnet man mit großem Kaufinteresse und schätzt, dass es über 400.000 Euro einbringen könnte. Wenn ein Museum sich das gute Stück sichert, kann es weiter die Bewunderung finden, die es verdient, und an Prinzessin Diana erinnern.

